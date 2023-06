Israel venció a Corea del Sur y se quedó con el tercer puesto

Se impuso por 3 a 1 y se quedó meritoriamente con el tercer puesto de la Copa del Mundo de Argentina, en un muy buen partido jugado en el estadio Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona, sede más tarde de la final entre Uruguay e Italia.

El encuentro fue arbitrado por el brasileño Ramón Abatti Abel, y Ran Binyamin puso en ventaja a Israel; mientras que Lee Seung-Won, de tiro penal, igualó para Corea del Sur, ambos en el primer tiempo; pero los «celestes» de Medio Oriente lo definieron en la parte final por los tantos de Omer Senior y Anan Khalaili, para sellar un torneo brillante y una actuación por demás destacada.

El partido fue entretenido desde el comienzo, ya que ambos equipos, sin dudas las sorpresas del Mundial, salieron a buscar el triunfo, con un Corea del Sur un poco más incisivo, en base al despliegue de sus futbolistas y a un buen juego de equipo, pero con Israel siempre atento en tratar de progresar con también buen manejo de la pelota.

A los 19 minutos, Israel abrió el marcador al cabo de una buena jugada ofensiva, un centro preciso Hamza Shibli desde la izquierda y una definición brillante de Ran Binyamin, quien de «tijera» en el medio del área la clavó a media altura en el palo derecho de Kim Joon-Hong.

Parecía que se complicaba para los coreanos, pero a los 22 minutos el israelí Ilay Feingold le cometió una infantil falta en el área a Bae Jun-Ho, empujándolo innecesariamente desde atrás, y el árbitro marcó penal. El disparo lo ejecutó Lee Seung-Won y con un remate a media altura al palo izquierdo de Ofek Melika estableció el 1 a 1, a los 23.

El resto de la primera mitad tuvo las mismas características, con Corea del Sur siempre más incisivo, pero los israelíes siempre peligrosos cuando manejaban la pelota.

La parte final ya tuvo una distribución más equitativa en el manejo de la pelota, porque Corea ya no fue tan preciso e Israel se animó aún más y pasó a tener las mejores opciones para anotar, como un remate por encima del travesaño de Anan Khalaili y otro de Ilay Feingold desde afuera del área, que contuvo con mucho esfuerzo el buen arquero coreano Kim Joon-Hong.

Israel continuó más peligroso y a los 30 minutos marcó un golazo, el 2 a 1 que le otorgó la tranquilidad: Luego de otra buena jugada colectiva, Anan Khalail envió centro desde la izquierda para que Omer Senior en el medio del área y de volea, la clavara en el palo derecho.

Corea del Sur sintió no sólo impacto del gol, sino también el desgate físico del primer período, además bajó el nivel de su figura y estratega Bae Jun-Ho.

La frutilla del postre para el conjunto israelí llegó a los 40 minutos, cuando tras un córner desde la derecha, Anan Khalaili, figura del equipo, con un toque corto en el segundo palo, puso el 3 a 1 y sentenció el encuentro, para darle a Israel el tercer puesto, en su mejor actuación en un Mundial.

Corea del Sur, de todos modos, jugó un gran torneo, concluyó cuarto y, si bien no pudo repetir el segundo lugar del último Mundial en Polonia, fue uno de los mejores equipos del certamen.

– Síntesis –

Israel: Ofek Melika; Ilay Feingold, Sean Edri, El Yam Kancepolsky y Hadar Fuchs; Roy Navi, Ilay Madmon, Anan Khalaili, Ran Binyamin y Hamza Shibli; y Tai Abed. DT: Ofir Haim.

Corea del Sur: Kim Joon-Hong; Park Chang-Woo, Choi Seok-Hyun, Kim Ji-Soo y Bae Seo-Joon; Kang Sang-Yoon, Lee Chan-Ouk, Lee Ji-Han, Lee Seung-Won y Bae Jun-Ho; Lee Young-Jun.

DT: Eun-Jung Kim

Goles en el primer tiempo: 19m. Ran Binyamin (I), y 23m. Lee Seung-Won (C), de tiro penal.

Gol en el segundo tiempo: 30m. Omer Senior y 40m. Anan Khalaili (I).

Cambios: en el primer tiempo, 38m. Kang Seong-Jin por Lee Ji-Han (C), En el segundo, 14m. Hwang. In-Taek por Lee Chan-Ouk (C) y Kim Yong-Hak por Lee Young-Jun (C); 17m. Omer Senior por Ilay Madmon (I); 34m. Choi Ye-Hoon por Bae Seo-Joon; y 44m. Ahmad Ibrahim por Hamza Shibli (I).

Amonestados: Ilay Feingold (I) y Anan Khalalli (I).

Árbitro: Ramón Abatti Abel (Brasil).

Estadio: Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona.

Público: 15.327 espectadores.