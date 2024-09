¿Israel va a invadir el Líbano? Medio Oriente ante la amenaza de una “guerra total”

Newsweek se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí para solicitar comentarios.

¿Israel va a invadir el Líbano? Medio Oriente ante la amenaza de una “guerra total”. Ilustración: Newsweek / Getty

Los diplomáticos se han apresurado a aliviar las tensiones en Oriente Medio después de que dispositivos electrónicos vinculados a miembros de Hezbolá explotaran en ataques atribuidos a Israel, que mataron a docenas y llevaron a la región hacia un conflicto total.

Los ataques a los buscapersonas y walkie-talkies del grupo islamista mataron a 37 personas e hirieron a unas 3.000. Se cree que fueron llevados a cabo por Israel, que el jueves bombardeó el sur del Líbano, el mismo día en que los enviados de Estados Unidos y Europa se reunieron antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes.

Hay temores de que el conflicto latente entre Israel y Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán, pueda escalar, y un analista geopolítico israelí dijo a Newsweek que «nunca hemos estado más cerca de una guerra total».

El martes, los buscapersonas utilizados por miembros de Hezbolá explotaron simultáneamente en partes del Líbano y Siria, matando al menos a 12 personas e hiriendo a miles más. Israel no ha hecho comentarios, pero un funcionario estadounidense dijo a la Associated Press que había informado a Washington sobre la operación.

El miércoles, 25 personas murieron y más de 450 resultaron heridas cuando los walkie-talkies explotaron en nuevas detonaciones.

Las operaciones se producen tras la promesa de Israel de ampliar los objetivos de su guerra en Gaza para incluir el regreso de los residentes del norte de Israel que habían sido evacuados de sus hogares debido a los ataques de Hezbolá, que está alineado con Hamás.

En un encendido discurso pronunciado el jueves, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, calificó los ataques de «puro terrorismo» y de «crímenes de guerra o al menos una declaración de guerra», sin indicar qué respuesta militar emprendería su grupo.

«Nunca hemos estado más cerca de una guerra total, pero todavía se puede evitar porque no hemos cruzado el punto de no retorno», dijo a Newsweek Daniel Shadmy, portavoz de la organización no gubernamental European Leadership Network-Israel (ELNET).

«Mientras continúa el toma y daca entre Israel y Hezbolá, nos estamos acercando a un error de cálculo y a una dramática escalada de hostilidades».

Unas 60.000 personas han sido evacuadas del norte de Israel debido a los ataques de Hezbolá desde el Líbano. Shadmy dijo que las explosiones contra Hezbolá esta semana podrían utilizarse para impulsar una solución diplomática. «Israel no dará marcha atrás hasta que pueda hacer que sus ciudadanos desplazados del norte regresen sanos y salvos de sus hogares, ya sea por medios diplomáticos o no», afirmó.

Tras los ataques, el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib, condenó el «ataque flagrante» a la soberanía de su país. Su homólogo turco, Hakan Fidan, acusó a Israel de intentar ampliar la guerra de Gaza al Líbano.

La Casa Blanca ha advertido a todas las partes contra «una escalada de cualquier tipo» y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se unió a sus homólogos en la capital francesa después de discutir la posibilidad de una tregua en Gaza en El Cairo, lo que plantea un delicado problema de política exterior para Washington antes de las elecciones de noviembre.

La humillación de la brecha de inteligencia que se cree que ha perturbado gravemente las capacidades de mando y control de Hezbolá podría ser una palanca para un avance en los esfuerzos de Estados Unidos por alcanzar una resolución sobre la retirada del grupo del sur del Líbano y en las negociaciones con Hamás.

«Israel ha dado señales de que pasar a la siguiente etapa de su plan de guerra contra Hezbolá es una opción real, pero no es inevitable», dijo a Newsweek el analista regional y ex funcionario de inteligencia israelí Avi Melamed.

«Irán y Hezbolá tienen interés en poner fin a la escaramuza con Israel, especialmente después del importante golpe que sufrió Hezbolá», dijo, y agregó: «Preveo que la presión iraní sobre [el líder de Hamás Yahya] Sinwar para que alcance un acuerdo que detenga al menos temporalmente los combates en Gaza se intensificará».