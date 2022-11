Intervención de Gobierno para resolver el conflicto del personal judicial

La Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, llamó a audiencia de conciliación a los representantes gremiales de los trabajadores judiciales, y se logró firmar un acuerdo.

El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, se refirió al encuentro mantenido con los representantes gremiales del sector e indicó que “los procesos de acuerdo de este tipo tienen sus altas y bajas. Los trabajadores entendieron que tenían una reivindicación histórica para conseguir lo pedido por los compañeros de maestranza, era una bandera que no estaban dispuestos a bajar, y el Poder Judicial entendió en tiempo y forma que había que generar alguna vía de escape para que el conflicto no se siguiera agravando”, continuó.

“Desde la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo no se convocó antes porque no estaban las condiciones dadas y cuando tiene la responsabilidad de acercar las partes si no lo hace en tiempo y forma lo único que se logra es enfrentarlos, ya que no hay propuestas superadoras y se puede entender que se dilata y se baja la lucha de los trabajadores”, indicó.

Pedehontaá se refirió al expreso pedido del Poder Ejecutivo en la mediación del conflicto. “Hay un entendimiento del gobernador, Sergio Ziliotto, de que debíamos estar en la solución de este conflicto. Ya se había hecho un primer parte que es el envío al Poder Legislativo el instrumento normativo que permite la recategorización de 114 trabajadores. Por su parte, el gremio con respecto a los compañeros de maestranza lo que estaba reclamando era el cumplimiento de un acta paritaria firmada y homologoda oportunamente por lo cual tenía ya la fuerza para su cumplimiento”, sostuvo.

“Hoy le estamos diciendo a la sociedad judicial y a todos los que intervienen en el sistema judicial, que a partir de mañana se van a normalizar todos los funcionamientos. Le agradecemos a las partes, uno solo es un vehículo para el acercamiento”, concluyó.