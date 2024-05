Intentan desalojar a 10 familias del Barrio Padre Carlos Mugica de la Villa 31

El edificio había sido diseñado para albergar a mujeres víctimas de violencia de género y luego abandonado.

«La Galería Sin Fronteras» es un espacio en el Barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31) , originalmente diseñado para albergar a mujeres víctimas de violencia de género y luego abandonado. En 2020, tras estar cuatro años abandonado, mujeres en situaciones similares y sus hijos, algunos con discapacidades, se ubicaron allí a falta de soluciones habitacionales en el barrio.

En febrero por la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado el desalojo. Hernán San Martín, a cargo la Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, pidió la postergación del desalojo. Mientras que Ramiro Dos Santos Freire, Defensor Oficial en Ministerio Publico de la Defensa Ciudad de Buenos Aires, pidió una solución habitacional para las familias. Nuevamente estaba previsto el desalojo para este jueves 16.

Las familias monomarentales siguen reclamando alguna solución no represiva a su situación de crisis habitacional y de falta de acceso al derecho a una vivienda digna.

Johanna, una de las mujeres cabeza de familia que vive en el lugar, dijo a Tiempo Argentino: «Nos ofrecen un subsidio habitacional. Nosotras no podemos salir de acá porque no hay alquileres, a veces no te aceptan con chicos, con animales. Le pedimos al gobierno de la Ciudad que nos deje en este lugar, o que nos reubique en un lugar donde podamos vivir».

Y luego explicó: «Sólo somos tres mujeres las que tenemos la causa penal. Nos acusan de usurpación a pesar de que el lugar no tenía ni puertas ni ventanas. También hay una vecina que fue reubicada acá mismo por el gobierno de la Ciudad y ahora nos piden el lugar. Nosotras estamos luchando para que nos dejen también aquí».

Las 10 familias son acompañadas por la Asamblea Feminista de Villa 31 y Villa 31 Bis.