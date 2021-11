Intendente Alvear conmemoró su 125° aniversario

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, representó esta mañana al Gobierno provincial en el acto celebratorio del cumpleaños número 125° de la localidad de Intendente Alvear.

Participaron parte de la ceremonia, además, el diputado provincial, Eduardo Pepa, la vice-intendenta, Vanesa Acedo, demás funcionarios municipales, miembros del Concejo Deliberante, la jueza de Paz, Estela Vázquez, autoridades policiales y de instituciones intermedias, vecinas y vecinos, quienes fueron por el intendente local, Juan Cruz Barton.

En nombre del Gobierno provincial, el ministro de Desarrollo Social destacó: “es un gran honor para mí estar festejando un nuevo aniversario junto a las autoridades y a los vecinos de Intendente Alvear, esta ciudad está llena de historias, anécdotas y vivencias que la mantienen viva; aquí he crecido y han sido nuestros padres, madres, maestras, maestros, nuestras vecinas y vecinos los que nos han inculcado los valores de respeto, trabajo y solidaridad”.

“Por eso, aquellos que nos vamos por ciertas circunstancias de la vida, volvemos y nunca terminamos de irnos porque en Alvear hemos sido y somos felices, es donde nos desarrollamos, donde sembramos fuertes lazos de amistad, en definitiva, donde están nuestros afectos y nuestros seres queridos que aún perduran”, continuó.

Diego Álvarez expresó que no solo vino a compartir como funcionario, “también vengo como parte de Intendente Alvear, la alegría de poder volver a vernos a la cara y poder chocar nuestros puños en esta etapa de responsabilidad pandémica nos llena el corazón. Hemos cruzado uno de los peores momentos de la humanidad pero sabiendo siempre desde el gobierno cuáles eran las prioridades, estará cerca de los vecinos, asistir al que más lo necesitaba, contener y proteger a nuestras personas mayores y siempre ha sido un trabajo articulado y de permanente contacto con el municipio para poder resolver las necesidades que se nos presentaban”.

Calificando la fecha como muy especial para los recuerdos y reconocimientos para quienes tanto hicieron por el pueblo, el ministro destacó el esfuerzo mayúsculo del personal de Salud y policial.

“Nuestro gobernador nos instruyó desde el primer día que la gestión de gobierno debía ser formar equipos de trabajo que tengan una mirada centrada en el impulso emprendedor, tratando de mantener el motor productivo en marcha, como se hizo, tener una mirada central en la juventud, sabiendo que también fue un sector golpeado por la pandemia pero que en esta vuelta a la normalidad seguirán siendo el eje central para seguir desarrollando una provincia pujante y con futuro”, prosiguió.

A modo de cierre, el funcionario provincial manifestó: “Nuestro gobierno acompaña a las distintas localidades de la extensa geografía pampeana y cree en su desarrollo, además brega para que los pampeanos y pampeanas tengan cada vez mayor acceso a derechos y eso se ve reflejado en las distintas obras que se han concluido, las que están en marcha y las que pronto comenzarán a ejecutarse”.

Intendente

Por su parte, el intendente Juan Cruz Barton sostuvo: “125 años pasaron desde que, oficialmente, quedó fundado en el territorio de La Pampa central Intendente Alvear. Pasaron los años, y en ese tiempo, mucha gente que ayudo a buscar el camino que transitó la comunidad y forjó, a fuerza de voluntad y esfuerzo, nuestro querido pueblo. Siempre recalcamos que es importante valorar y conocer el pasado para proyectar el futuro, es por eso que una comprensión del presente solo es posible si se examina el pasado y los procesos históricos que han moldeado la realidad actual, en la que se reflejan”.

Recordando que previo al acto tuvo lugar la colocación de ofrendas florales en el cementerio, en memoria de las víctimas por COVID-19, el jefe comunal agregó: “a quienes extrañamos y recordamos todos los días; y eh ahí que frenamos en un repensar de lo que viene”.

“Gracias a los altísimos niveles de vacunación podemos llevar una vida un poco más tranquila, y si bien nos seguimos cuidando, dejamos atrás el caos mundial para centrarnos en el trabajo diarios de proyección para mejorar nuestro espacio, este que tanto amamos y al que queremos ver cada día mejor”, agregó.

En un repaso por obras y actualidad, Barton recordó: “podemos decir, finalmente, que el acceso centenario es un hecho, y estamos orgullosos de ello. No solo porque cambio la imagen de una de las entradas a nuestra localidad sino por la seguridad que le brinda tanto a los que lo transitan como quienes habitan en sus inmediaciones; es ampliamente usado por deportistas a toda hora y esa es otra satisfacción. Siguiendo en el plano de obras cabe destacar la realización de los cordones cuneta y badenes en diferentes barrios del pueblo, algunos de estos son nuevos y otros, hace más de 25 años estaban esperándolos, esto se suma a la realización de una plaza para jóvenes con un proyecto de participación comunitaria en la intersección de las calles Fray Luis Beltrán y Lavalle. Punto aparte, para resaltar, es la futura construcción de 40 viviendas nuevas, 10 bajo el Plan Mi Casa y 30 provenientes del gobierno provincial y nacional. Sabemos la problemática habitacional que hay en nuestro pueblo, y esperamos que esto ayude a 40 familias a cumplir el sueño de la casa propia, tan anhelado e importante para cada uno de ellos. Si de obras de relevancia hablamos, se inició la tan ansiada refacción y ampliación del hospital Reumann Enz; y la remodelación del Centro de Asistencia Canina, que pudimos poner en marcha a través de un nuevo proyecto comunitario, lugar olvidado ya hace mucho tiempo”.

“La restitución y ampliación de derechos, la generación y defensa del empleo, y el desarrollo de la producción nacional son ejes fundamentales de la transformación. Ejes que se traducen en una política pública que, en todas sus facetas, apuntan a promover la inclusión, el acceso y el ejercicio pleno de los derechos en todas sus expresiones. Los derechos, en tanto atribuciones que poseen todas las personas, deben ser garantizados por el Estado mediante la creación de oportunidades, la ampliación y la promoción del acceso a bienes y servicios de calidad para la salud, la seguridad social, la educación, el trabajo y la participación. Por ello, el Estado es un actor insustituible en las políticas sociales y debe ser el articulador de las mismas, con la participación activa de la ciudadanía. En este sentido, venimos trabajando desde la esfera pública, lo cual implica una ampliación de los espacios y herramientas para consolidar la participación ciudadana, tanto individual como colectiva. Esta premisa resulta indispensable para generar una sociedad democrática y solidaria, que genere oportunidades y fortalezca los instrumentos necesarios para redistribuir el ingreso, la equidad territorial y la integración social”, prosiguió.

“El trabajo mancomunado y eficaz de toda la población, de todos los empleados, de cada uno de los vecinos hace que proyectar sea una tarea diaria y continua, es el empuje, las ganas y los desafíos que día tras días nos llevan a seguir trabajando. Un trabajo que está íntimamente relacionado con un apoyo continuo y constante de un gobierno provincial presente, que no se esconde ni evade responsabilidades y que apuesta fuertemente al desarrollo de cada región de nuestra provincia; por eso seguimos comprometidos al proyecto que en la provincia impulsa nuestro gobernador Sergio Ziliotto, que acrecentamos día a día”, expresó Juan Cruz Barton, quien a modo de cierre dejó la siguiente apreciación: «Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no solo lo hará; sino que tiene la tarea de impedir que se deshaga lo logrado para forjar el mejor futuro posible».

Acto

Previo a los discursos se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y hubo dos presentaciones culturales, la primera de ellas a cargo de bailarines del taller municipal de folklore Huella Pampa, dirigido por la profesora Paula Molina, y la segunda en la voz de la joven cantante local, Amparo Pellegrino.