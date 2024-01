Instituto tuvo una noche arrolladora y goleó a Atlético Tucumán

La Gloria se impuso por 3 a 0 como local y se subió a los más alto de la Zona A.

Damián Puebla festeja el primer gol de Instituto ante Atlético Tucumán. Foto NA: PRENSA INSTITUTO

Instituto se aprovechó de un flojo Atlético Tucumán y con un nivel arrollador lo goleó por 3 a 0 esta noche en un atractivo encuentro, en Córdoba, en el inicio de la segundo fecha de la Liga Profesional 2024.

Damián Puebla, a los 37 minutos del primer tiempo, Facundo Suárez, a los 44, y Brahian Cuello, a los 33 del complemento, fueron los autores de la goleada para el local.

El encuentro tuvo un comienzo arrollador por parte de la «Gloria» que en los primeros minutos avasalló a su rival con las acciones de Jonathan Bay y Silvio Romero.

Atlético Tucumán estuvo perdido en el campo de juego, los jugadores mostraron cierta incomodidad con el cambio de sistema táctico que apostó la dupla técnica y lo pagó caro cuando promedió la media hora de juego: desde un lateral largo al área, peinó Suárez y Puebla madrugó a Flores y Paz para definir ante José Devecchi para poner el 1 a 0.

Antes que finalizara la primera etapa, Instituto volvió a convertir y aumentó el marcador gracias al tanto de Suárez, quien no perdonó luego de una floja reacción de la defensa del elenco de Tucumán.

Para el complemento, los entrenadores de Atlético Tucumán dispusieron de varios cambios para darle otra imagen al equipo y con el correr de los minutos tuvo la ocasión de poder llegar al descuento con la acción de Bajamich, pero el arquero Roffo se quedó con el mano a mano.

Instituto continuó con su dominio y un cuarto de hora antes que finalice el cotejo, el equipo de Diego Dabove liquidó la historia con el de Cuello, quien definió tras una buena jugada colectiva.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Copa de la Liga Profesional 2024.

Fecha 2 – Zona A.

Instituto (3) – (0) Atlético Tucumán.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: José Carreras.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela, Jonathan Bay; Guido Mainero, Gastón Lodico, Roberto Bochi, Damián Puebla; Silvio Romero y Facundo Suárez. DT: Diego Dabove.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Alexis Flores, Nicolás Romero, Gonzalo Paz; Agustín Lagos, Joaquín Pereyra, Nicolás Castro, Matías Orihuela, Adrián Sánchez; Justo Giani; Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez y Fabio Orsini.

Goles en el primer tiempo: 37m Damián Puebla (I), 44m Facundo Suárez (I).

Gol en el segundo tiempo: 33m Brahian Cuello (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Mateo Coronel por Castro (AT), Mateo Bajamich por Paz (AT), Sergio Ortiz por Giani (AT); 17m José Acevedo por Romero (I), Braian Cuello por Mainero (I); 26m Ignacio Russo por Suárez (I); 30m Lucas Ambrogio por Sánchez (AT); 36m Tomas Ponce por Ambrogio (AT), Nicolás Barrientos por Puebla (I), Víctor Cabrera por Lodico (I).