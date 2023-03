Instituto igualó ante Atlético Tucumán y no pudo sumarse a la pelea por el campeonato

Con goles de Gabriel Graciani y Mateo Coronel, la Gloria empató 1 a 1 ante el Decano en el Monumental Alta Córdoba.

Instituto y Atlético Tucumán empataron en el Alta Córdoba por la fecha 7 Instituto y Atlético Tucumán empataron en el Alta Córdoba por la fecha 7. Foto: Prensa Atlético Tucumán.

Instituto, con diez jugadores, empató 1 a 1 ante Atlético Tucumán en el Monumental de Alta Córdoba, en el partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga Profesional, y dejó escapar la chance de sumarse a la pelea por el campeonato.

Con goles de Gabriel Graciani a los 26 minutos de la parte inicial para la Gloria y de Mateo Coronel para el Decano, a los 24 del complemento.

Con este resultado, la Gloria llega a los 10 puntos con 2 victorias, 4 empates y 1 derrota, y quedó a tres puntos de Defensa y Justicia y San Lorenzo, momentáneamente los únicos lideres del certamen. Mientras que el Decano tiene 6 puntos con 3 derrotas, 3 empates y 1 victoria, y logra salir del fondo de la tabla general.

En una primera parte entretenida, Instituto arrancó decidido a arrinconar al conjunto dirigido por Lucas Pusineri, dominando el juego, la más clara fue a los 22 minutos tras jugada de Santiago Rodríguez que probó al arco mediante un tiro libre, pero Tomás Marchiori; arquero de la visita voló y la sacó al córner.

Rápidamente, llegaría el primero a los 26 con un centro que generó un remate de Adrián Martínez y de rebote Gabriel Graciani definió para abrir el marcador a favor del conjunto cordobés.

A pesar de dominar el partido, Instituto se quedaría con 10 en la cancha tras la expulsión de Ezequiel Parnisari, en el final del primero tiempo, por doble amarilla.

Ya en el complemento, los rubros se invirtieron ya que el conjunto tucumano se adueño de la pelota y el primer aviso fue de Marcelo González tras un remate que sacó Jorge Carranza, impidiendo el empate.

Pero Atlético se acercó tanto al área que a los 24, cuando Mateo Coronel definió con un pique descolocando al arquero local, aunque la jugado fue anulada y luego revisada por el VAR, el tanto fue validado, y selló el empate en el Alta Córdoba.

Por la octava fecha de la Liga Profesional, Instituto visitará Boca en la Bombonera el próximo domingo 19 desde las 19, y Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central el sábado 18 desde las 21.30.

Esta es la síntesis de Instituto vs Atlético Tucumán por la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 7.

Instituto 1 – Atlético Tucumán 1

Estadio: Monumental Alta Córdoba

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Pablo Dóvalo

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Gastón Lodico y Brahian Cuello; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Marcelo González, Bautista Kociubinski, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 26m Gabriel Maximiliano Graciani (I)

Goles en el segundo tiempo: 24m Mateo Coronel (AT)

Cambios en el primer tiempo: 7m Leonel Mosevich por Ezequiel Parnisari (I), 46m Brahian Cuello por Joaquín Varela (I).

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) Hernán De La Fuente por Renzo Tesuri (AT), 15m Marcelo González por Braian Guille y Cristian Menéndez por Marcelo Estigarribia (AT), 24m Gastón Lodico por Oscar Garrido, Santiago Rodríguez por Nicolás Watson y Nicolás Linares por Jonathan Bay (I), 32m Guillermo Acosta por Adrián Sánchez (AT), 40m Mateo Coronel por Ignacio Maestro Puch (AT).

Incidencias en el primero tiempo: Expulsado (Doble Amarilla) 42m Ezequiel Parnisari (I)

Escrito por Nadia Yucheris

NA – Buenos Aires, Argentina