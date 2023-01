Insólito: un ball boy se llevó en pleno partido la raqueta que estaba usando Rafael Nadal

Rafael Nadal dejó atrás las dudas que generó su paso por la United Cup (donde cosechó dos derrotas consecutivas) y debutó con buen pie en el Abierto de Australia ante el inglés Jack Draper. Más allá de lo deportivo, el encuentro entre Nadal y Draper dejó una curiosa perlita cuando el español «perdió» su raqueta en medio del partido.



Todo sucedió cuando el número 2 del mundo le pidió a un ball boy si podía llevarse la raqueta para que le cambiaran el encordado y se lo ajustaran con otra tensión y el chico agarró aparentemente la raqueta incorrecta.

Cuando se dio cuenta de lo sucedido y en medio de risas Rafa le notificó al umpire lo que había sucedido y esperó ansioso el regreso de la raqueta que quería usar.

«No me distrajo, pero sí fue una situación graciosa. Siempre veo el número de raquetas, porque mantengo cierto control. Tengo que ver el encordado, la tensión y necesitaba la tensión de la otra raqueta. Y él tomó la raqueta que iba a usar, pero al final fue todo una anécdota», dijo luego del partido.

Y agregó: «Soy muy meticuloso con esto. Sin embargo, hoy me equivoqué y mandé a encordar la que no era, la que tenía lista para jugar. Por suerte, me la trajeron a tiempo».

Nadal llegó a Melbourne con el desafío de defender el título obtenido en 2022 y en el debut se impuso a Draper (38°) por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1.