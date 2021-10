Inscripción para la carrera de Oficiales de la Policía de La Pampa

A partir del 1 de noviembre, la Policía de La Pampa abre la inscripción para la carrera de Oficiales de Policía- postulantes a Cadetes.

A fin de cumplir con las medidas preventivas, la inscripción se realizará de forma online a través de la página web https://policia.lapampa.gob.ar/ .

Los interesados e interesadas deberán realizar la inscripción mediante la utilización de dicha Web, en la pestaña INSCRIPCIÓN -Ingreso Carrera de Aspirantes a Cadetes-, debiendo esperar ser citados/as para presentarse en el Instituto Superior Policial (Avda. Belgrano y Mitre), en los días hábiles comprendidos entre los días 1 hasta el 15 de noviembre de 2021; a los fines de presentar documentación requerida y validar la inscripción.

Requisitos Generales

– Ser argentino o argentina, nativo o nativa o por opción.

– Tener 18 años cumplidos como mínimo y no más de 24 años al 1 de marzo del año siguiente.

– Reunir antecedentes que acrediten su moral y buenas costumbres.

– Haber aprobado el ciclo secundario completo.

– Reunir condiciones psico-físicas adecuadas para la función policial.

– No registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables.

– No poseer piercings en zonas expuestas. El uso de tatuajes permanentes o temporales están permitidos siempre que no atenten contra la Ley o principios constitucionales, sean discriminatorios, afecten el decoro o prestigio de la institución policial o excedan los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres y que no se encuentren en cara, cuello, cabeza y manos.

– Someterse al test o curso –según se determine- de “Aspirantes a Cadetes”, que con propósito cuantitativo y evaluación cualitativa se disponga con carácter selectivo en fecha y lapso que el Comando Jefatura resuelva.

– No haber sido excluido ni aplazado en más de una oportunidad en el test o curso de aspirante a cadetes. En este caso, la Dirección de la Escuela considerará las causas determinaron aquella exclusión, para resolver su ingreso.