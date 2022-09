Ingeniero Luiggi llega a los 112 años de vida con obras y proyectos

La localidad cumple 112 años el próximo 20 de septiembre con un importante movimiento en obras públicas que permiten un desarrollo comercial de importancia. “Trabajamos todo el año para llegar al día del aniversario” afirmó en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias la intendente local, Patricia Lavin.

La jefa Comunal, Patricia Lavin enumeró las distintas obras que se están desarrollando, como aquellas ya culminadas y a inaugurar próximamente, caso el albergue municipal. Informó que la mayoría de las obras son por administración municipal y pidió como mensaje aniversario al pueblo “seguir apostando por el crecimiento de la localidad”.Lavin apuntó que “este 20 de septiembre cumplimos 112 años de nuestro querido Ingeniero Luiggi. Un nuevo aniversario que nos encuentra trabajando en forma sostenida por el desarrollo y el crecimiento de nuestra localidad, uno no empieza a trabajar el día del aniversario sino que venimos haciéndolo durante todo el año y siempre se quiere concluir determinadas obras que se han gestionado para el aniversario pero es un trabajo que se hace sostenidamente como comunidad”.Explicó que “para estos 112 años tenemos obras que se han presentado al gobierno provincial y que hoy se están finalizando como la remodelación integral de nuestra plaza central, el edificio del albergue municipal que ya está concluido y que solo esperamos que el Gobierno provincial no lo entregue para comenzar a utilizarlo y pensando para el próximo aniversario tener la casa de la Cultura remodelada y ampliada cuyo convenio ya está firmado con el gobernador Sergio Ziliotto y la obra ya está iniciada. La idea es apostar a una localidad más moderna, más desarrollada y a la altura del crecimiento que se viene dando en toda la provincia”.Resaltó que “las obras de la plaza, de la peatonal y la casa de la Cultura se hacen por administración y con la ayuda del gobierno provincial porque si no sería imposible hacer las cosas. Podemos ver lo linda que va quedando la localidad y el movimiento que se genera porque no solo trabaja el albañil sino también el plomero, el electricista, los comercios, es un crecimiento parejo porque tenemos que comprar en comercios locales y de la región”.

Viviendas

Con respecto a viviendas, Patricia Lavin dijo que “estamos con el 60 por ciento de la obra de 10 viviendas del plan provincial Mi Casa 1. Todo el predio acomodado para el programa nacional de viviendas Casa Propia con 20 unidades habitacionales adjudicadas”.

Reiteró que “para nosotros es muy importante para el desarrollo urbanístico de Ingeniero Luiggi todo lo referido a la plaza, la peatonal, la casa de la Cultura y la respuesta a una demanda habitacional que existe y que debemos dar respuestas de forma inmediata. Tenemos gente trabajando en cada obra que se realiza y da un movimiento muy lindo porque van generando fuentes de trabajo”.

Procrear

Consideró que “el Procrear se suma a la respuesta habitacional que se da. Es interesante este programa nacional porque nos hacen partícipes a los intendentas y a las intendentas cuando se entregan estos créditos y al adjudicatario o adjudicataria. Nosotros tenemos beneficiarios de este programa que se suma al movimiento económico. De esta forma vemos como se ponen todos los esfuerzos para que se active la economía y se refleja permanentemente”.

Albergue Municipal

Se refirió a este nuevo edificio apuntando que “el albergue municipal se suma al espacio que tenemos en el pueblo, el predio de nuestro parque Centenario es el reflejo de lo que la política pública porque han pasado muchas gestiones provinciales y municipales y cada una a apostado fuertemente a ese parque, nada se ha logrado de un día para el otro sino mediante decisiones políticas de poner un esfuerzo económico, pensar y planificar un desarrollo de ese predio”.

Explicó que “las distintas gestiones han ido agregando servicios, en su momento fue la pileta a cielo abierto, luego las remodelaciones, el SUM, ahora el albergue, a poquitos pasos tenemos la pileta climatizada y el centro de rehabilitación neurológico, hay que mirarlo íntegramente y el albergue viene a dar una respuesta inmediata”.

Apuntó que “en su momento teníamos uno más pequeño que se hizo en la gestión de Rogelio Schanton y era necesario mejorar ese servicio y ahora con el nuevo albergue damos respuestas a una necesidad existente. Las distintas gestiones de otros intendentes como Oscar Zanoli y Guillermo Bertone fueron sumando servicios al parque Centenario, ya al día de hoy hay 8 pedidos de fechas para usar el albergue, pedidos de instituciones de Ingeniero Luiggi para poder llevar adelante distintas actividades. Esto viene a corroborar lo que planteamos en su momento, de tener este servicio para la localidad”.

La intendenta de Ingeniero Luiggi manifestó que “tenemos un gobierno justicialista en la localidad y en la provincia relacionado directamente con la justicia social y eso es la continuidad de la política pública. Cuando hablamos de tener un espacio donde pueden desarrollarse encuentros deportivos, culturales, donde se pueda ser base de encuentros como los juegos deportivos pampeanos, todo eso tiene que ver con la justicia social. Para nosotros poder vivenciar hoy el espacio tan bonito que es el albergue significa que vamos a ofrecer un servicio de calidad para el desarrollo de las personas, sumado a la actividad económica que se va a generar, los comercios, el poder mostrar lo que tenemos en la localidad, el generar distintos circuitos turísticos, las piletas que tenemos para el verano y el invierno, para venir grupos de chicos, de Cumelen, distintas delegaciones como por ejemplo, en septiembre se hace la exposición agrícola-ganadera y el presidente de la Asociación Gremial Agropecuaria me preguntaba si ya iba a estar disponible el albergue. Todo esto es realmente importante para las demandas de distintos sectores de Ingeniero Luiggi más allá de la hotelería y los distintos servicios privados que funcionan muy bien y con un gran esfuerzo”.

Mensaje aniversario

Sobre el final y como mensaje aniversario, mencionó que “los aniversario siempre son un momento de reflexión, de análisis, por eso quiero convocar a todos y a todas desde el lugar que estemos y desde los distintos espacios que ocupemos sigamos apostando al crecimiento y al desarrollo de Ingeniero Luiggi, creo que todos y todas queremos eso para nuestro pueblo. Insto para que sigamos haciéndolo y poder pensar para el próximo aniversario más crecimiento, más desarrollo y trabajar en forma unida por nuestro pueblo”, culminó.