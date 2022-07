Información accesible y disponible de las Estaciones Meteorológicas

Están distribuidas a lo largo de la Provincia y brindan importante información para los productores rurales y población en general.

El Ministerio de la Producción recuerda que a través de la Dirección de Agricultura y de la Subdirección de Administración Digital e encuentra en funcionamiento el Sistema de Estaciones Meteorológicas Provincial, compuesto por 47 estaciones agro meteorológicas distribuidas a lo largo y ancho de la Provincia.

Esta herramienta brinda datos básicos de temperatura, velocidad del viento, precipitaciones, pronóstico en general, y procesados como horas frío, cúmulo de lluvia, etc. Dichos datos son utilizados por el ciudadano en general, productores agropecuarios, profesionales y por organismos científicos técnicos entre otros.

Algunos organismos científicos técnicos, incorporan la información que brindan las estaciones a modelos que permitan la elaboración de productos como: índice de sequía, riesgo de incendio, riesgo de heladas, el cálculo de evapotranspiración (ET), etc. El sector agropecuario extensivo e intensivo, se vale de los productos mencionados para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con el momento adecuado de riego, control de las plagas y enfermedades, como así también para realizar aplicaciones de plaguicidas de uso rural bajo las condiciones meteorológicas adecuadas.

Es decir que su fin es recabar datos que colaboren en el seguimiento, estimación y optimización de la producción agrícola de la región, mejorando la rentabilidad, disminuyendo el riesgo, con planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo.

Acceso

El acceso al sistema es para todo público y dispone de dos vistas: la clásica, con datos básicos sin usuario, y la procesada, ingresando con un usuario al sistema.

Para quienes quieran acceder a la segunda opción, el alta del usuario es fácil, sencillo y de autogestión, y se realiza en la misma página dándole click al botón “Registrarse”, luego se deben completar los campos siguientes: “nombre de usuario”, “nombre”, “apellido”, “correo” y “contraseña”, y a la brevedad le llegará un mail de confirmación y así podrá acceder a los datos procesados y proporcionados por cada estación para un uso técnico/profesional.

Finalizando una vez que disponga de su usuario/contraseña podrá descargar una app del SEMP (Sistema de Estaciones Meteorológicas Provincial) para celulares, disponible en “Play Store” bajo el nombre de Omixon Clima y acceder desde su móvil de manera sencilla y amigable.

Actualmente el Ministerio de la Producción se encuentra en una etapa de diseño de desarrollos futuros basados en el Sistema, con el fin de poder proporcionar un pronóstico altamente preciso, alertas sobre eventos severos a mediano y largo plazo y calidad del aire entre otros.

Url:lapampa.redesclimaticas.com

Mas información: mail: [email protected] ; tel: 452600 – Int: 6833.

Dirección de Agricultura; tel: 452600 / 1409; mail: [email protected];[email protected]