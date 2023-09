InfoMatrix: comenzó el concurso de Ciencia y Tecnología en Ingeniero Luiggi

Los ministerios de Producción y de Conectividad y Modernización participaron de la apertura de la primera Exposición de Ciencias, Tecnología e Innovación Estudiantil Nacional e Internacional -InfoMatrix Argentina- que se realiza desde el 28 hasta el 30 de septiembre en la localidad de Ingeniero Luiggi.

Este concurso de proyectos, de alcance iberoamericano y que se realiza por primera vez en el país, tiene como objetivo central fomentar el desarrollo de proyectos desde diversas perspectivas científicas, tecnológicas y sociales, promoviendo la creatividad y la habilidad técnica de las y los participantes. Está coorganizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), en colaboración con el Club de Ciencia y Tecnología Eureka de Ingeniero Luiggi, el municipio de dicha localidad, la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta (CITIA) y el Gobierno de La Pampa.

El evento cuenta con más de 50 proyectos que se presentaron en diferentes categorías, tales como ciencia aplicada, divulgación científica, animación y desarrollo de software, representando a países como México y Paraguay, diferentes provincias de la Argentina y localidades de la provincia de La Pampa como Realicó, Ingeniero Luiggi, Chacharramendi, La Reforma, entre otras.

Esta feria se complementa con diferentes actividades recreativas a desarrollarse en el Parque Centenario de la localidad de Ingeniero Luiggi.

Presidida por la intendenta local, Patricia Lavín, la ceremonia inaugural contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre las que se destacan el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; la subsecretaria de Industria, Comercio y Pyme, Vanina Fernández; el director General de Desarrollo de Economía del Conocimiento, Gabriel Rodrigo; el director General de Tecnologías para la Gestión Educativa, Gabriel Gualpas; y representantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam. Desde la Agencia CITIA, participaron la directora Ejecutiva, Verónica Duarte y su director de Gobierno, Fernando Stachiotti.

En sus palabras de apertura, la intendenta de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavín, sostuvo que hoy “estamos abriendo las puertas de nuestra localidad para que sean realmente días de compartir experiencias, días que nos llenen y nos retroalimenten de toda la creatividad que cada uno de nuestros jóvenes tiene. El Club de Ciencias Eureka fue quien motorizó y fue quien vino con la idea, pero también hay un Gobierno, que es el gobierno de la Provincia de La Pampa, a través de distintos Ministerios y de distintas organizaciones que han acompañado cada una de las ideas que ellos traían, desde el apoyo económico, pero también desde la presencia”.

“Nosotros apostamos a que haya un Estado cada vez más presente. Un Estado que esté con ustedes acompañando estos procesos, y eso es mayor educación, eso es presencia de funcionarios, eso es acompañamiento desde lo económico, eso es a nivel nacional que también tengamos presencia y que nos acompañen en cada una de las iniciativas”, finalizó. Patricia Lavín, haciendo referencia a la importancia de los gobierno locales, provinciales y nacionales en pos de seguir mejorando la educación, la ciencia y la tecnología.

Por su parte, Verónica Duarte, directora Ejecutiva de CITIA, dijo que “para nuestra Agencia este evento es la oportunidad de aportar al desarrollo de orientaciones científicas y tecnológicas en estudiantes de diferentes edades y de avanzar en un trabajo de red interinstitucional que apueste al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación abierta en todo el territorio de la Provincia”.

A su turno, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, agregó de cara a las y los jóvenes presentes que “desde este pequeño lugar, que se esté desarrollando y llevando adelante esto, habla del compromiso de Eureka, de todas las instituciones, de la intendenta y del municipio local. Entonces aprovéchenlo, no solo para hablar de Ciencia, sino también como experiencia para poder intercambiar con personas de otras provincias u otros países. Lo importante es que cada persona que trabaja y participa en esto, aunque prospere o no su proyecto, pueda desarrollar también un pensamiento crítico más allá del resultado”.

En relación a la importancia del Estado en este tipo de eventos, en la educación y en la mejora en la calidad de vida de las personas, Curciarello sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias que “en Argentina hoy en día está en debate la existencia misma del Estado como tal. Se está hablando en este encuentro de Ciencia y hay algunos que pretenden cerrar el CONICET. Imaginemos lo que es no tener Estado. Donde se discuten este tipo de cosas, reafirmar y ratificar es muy importante para no discutir si el Estado es importante o no, discutamos en todo caso un mejor y más eficiente Estado, pero no un Estado ausente. Porque cuando no hay Estado hay ley de la selva, y cuando hay ley de la selva ganan únicamente los poderosos”, cerró Curciarello.