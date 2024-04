Independiente lo empató en el final ante Atlético Tucumán y quedó lejos de los primeros puestos

Fue por 1 a 1 en Avellaneda y deberá ganar los últimos dos partidos si quiere tener chances de pasar de ronda en la Copa de la Liga.

Independiente vs Atlético Tucumán. Foto NA: PRENSA CAI.

Independiente, que quedó a un paso de no acceder a los cuartos de final, empató 1 a 1 con Atlético Tucumán como local por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional y quedó a tres unidades Vélez y River, los últimos que se están clasificando a los cuartos de final.

Con un tanto de Mateo Bajamich en la primera etapa, el conjunto tucumano se puso en ventaja en la primera llegada al arco. Ya sobre el final del partido el chileno Mauricio Isla empató de cabeza.

A los 34 minutos, Guillermo Acosta le metió un pase largo a Juan Infante por la izquierda, quien avanzó y envió un centro por lo bajo para Marcelo Estigarribia. El delantero erró el remate pero el rebote lo tomó Bajamich y puso el 1 a 0 para la visita.

Antes de meterse en tiempo agregado, un centro largo desde la izquierda encontró la cabeza del chileno Isla por la derecha, quien apareció por detrás de todos para convertir la igualdad.

Síntesis de Independiente vs. Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional

Copa de la Liga Profesional.

Fecha 12.

Independiente 1-1 Atlético Tucumán.

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Ayrton Costa, Damián Pérez; Iván Marcone; Federico Mancuello, Javier Ruiz, Alex Luna; Ignacio Maestro Puch y Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Justo Giani; Mateo Bajamich y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Goles en el primer tiempo: 34m Mateo Bajamich (AT).

Goles en el segundo tiempo: 44m Mauricio Isla (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Lucas González por Ávalos (I); 9m Alexis Canelo por Mancuello (I); Gabriel Neves por Ruiz (I); 17m Mateo Coronel por Bajamich (AT); 21m Santiago Toloza por Luna (I); Adrián Sporle por Pérez (I); 27m Joaquín Pereyra por Giani (AT); Nicolás Servetto por Estigarribia (AT); 40m Tomás Castro Ponce por Tesuri (AT).