Independiente igualó sin goles ante Platense en el último partido de Carlos Tevez

El «Rojo», que ya no contará con el «Apache» cómo entrenador, mostró un flojo nivel colectivo y sigue con un flojo presente.

Independiente, que tuvo una semana muy complicada y que se encuentra muy lejos del nivel que supo mostrar, igualó sin goles en un aburrido partido ante Platense por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que no tuvo emociones en el estadio Ciudad de Vicente López, fue el último de Carlos Tevez cómo entrenador del «Rojo», quién luego de la derrota ante Talleres de Córdoba 3-1 anunció que no continuará al mando tras no remontar el rendimiento del equipo y para encontrar una salida pacífica que no complique aún más el presente de la Institución.

El mal cierre de la Copa de la Liga, sumado a la derrota en el arranque en la Liga Profesional que generó el repudio de los hinchas, llevaron a Carlitos a tomar la decisión de dar un paso al costado Desde agosto de 2023, el «Apache» dirigió al Rojo en 32 partidos: ganó 14, empató 12 y perdió 6, con una eficacia del 57 por ciento.