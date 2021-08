Independiente goleó a Colón y recuperó la punta

El Rojo se impuso en Avellaneda ante el Sabalero, por 3 a 0, en el partido de la novena fecha de la Liga Profesional, y con la victoria volvió a adueñarse del primer puesto.

Alan Soñora, en dos oportunidades (31m y 40m del primer tiempo) y Andrés Roa (3m del segundo) anotaron los goles del equipo que conduce Julio César Falcioni. Colón terminó con diez jugadores por la expulsión de Facundo Mura a los 39m de la etapa inicial. El partido se jugó en el estadio Libertadores de América y tuvo arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Independiente, que en la fecha pasada había perdido la punta tras caer con Atlético Tucumán, es otra vez líder con 18 puntos, aunque con un partido más que sus escoltas: Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Lanús, con 16; y Racing Club, que tiene 15 y cuenta con chances de alcanzarlo.

Colón (14), campeón de la pasada Copa de la Liga, también tenía esta noche la posibilidad de subirse a lo más alto de la tabla, pero perdió y su marcha en el certamen es símbolo de la irregularidad del torneo local. Sus tres derrotas fueron por goleada: 1-4 ante Lanús (segunda fecha), 0-3 ante Aldosivi de Mar del Plata (séptima) y esta de hoy en Avellaneda.

El primer tiempo fue muy entretenido, de dominio cambiante, aunque las llegadas de riesgo frente a los arcos no fueron proporcionales a las intenciones o insinuaciones de los dos.

Empezó mejor Independiente, con la conducción de Roa y Velasco, que generó las primeras aproximaciones (dos remates desviados). Pero en esos minutos iniciales Palacios y Silvio Romero no se sumaron al circuito creativo del local y Colón fue emparejando.

El campeón vigente mejoró cuando la pelota pasó por la dupla Aliendro-Lértora en el medio; cuando Bernardi apareció por uno y otro costado para generar riesgo; cuando Mura se proyectó con criterio, más allá que sus centros no resultaron precisos.

Sosa y Burián estuvieron acertados en sus intervenciones y la etapa inicial parecía, por equilibrada, destinada al empate. Hasta que se iluminó Silvio Romero, el crack que tiene el «Rojo».

Primero peleó una pelota que le quedó a Soñora para un remate desde afuera, de derecha, que se metió abajo a la derecha de Burián; y después metió dos pelotas maravillosas para Palacios. En la primera el tucumano perdió con el arquero de Colón, pero en la segunda se iba al gol y provocó la jugada clave de la noche: Mura lo bajó al borde del área y fue expulsado y Soñora se hizo cargo del tiro libre con un zurdazo exquisito para el 2 a 0.

Eduardo Domínguez intentó reconstruir a Colón con tres cambios para el complemento, pero el partido se terminó a los 3 minutos: Roa se escapó por la banda izquierda, recibió un pase en profundidad de Ortega y definió ante la salida de Burián.

El colombiano arrancó levemente adelantado, pero sin VAR fue el 3 a 0 y ya no hubo más que lo habitual en estos casos: la dignidad de uno y la tranquilidad del otro con el reloj corriendo. Y Falcioni aprovechó para darles rodaje a varios chicos de las inferiores del «Rojo» como Tomás Pozzo, Juan Zarza o Julián Romero.

Independiente, en uno de sus mejores partidos en lo que va del certamen (más allá de la expulsión de Mura en el rival), ganó y es otra vez líder. Aunque en los próximos días puede sufrir dos bajas: las de Fabricio Bustos, que se iría al fútbol de Turquía, y la de Palacios, que tiene una oferta de un equipo de Grecia.

En la próxima fecha, la décima, Independiente visitará en el clásico a River Plate (domingo 5 a partir de las 21.15) y Colón recibirá en Santa Fe a Newell’s Old Boys (sábado 4 desde las 15.45).

– Síntesis –

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Thomas Ortega; Alan Soñora y Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Alan Velasco y Andrés Roa; Silvio Romero. DT: Julio Falcioni.

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Eric Meza y Gonzalo Piovi; Cristian Bernardi, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Alexis Castro, Lucas Beltrán y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 31m y 40m Alan Soñora (I).

Gol en el segundo tiempo: 3m Andrés Roa (I).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Nicolás Leguizamón por Farías (C), Rafael Delgado por Bernardi (C) y Santiago Pierotti por Lértora (C); 24m Wilson Morelo por Beltrán (C); 31m Patricio Ostachuk por Blanco (I); 35m Tomás Pozzo por Velasco (I) y Juan Zarza por Roa (I); 36m Yeiler Goez por Castro (C); 41m Julián Romero por SIlvio Romero (I) y Matías Sosa por Soñora (I).

Amonestados: Blanco, Palacios (I); Castro, Piovi, Garcés (C).

Incidencias: en el primer tiempo, 39m expulsado Mura (C).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Independiente.