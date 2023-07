Independiente cayó en su visita a Atlético Tucumán, en un partido que tuvo protagonismo del VAR

El juez Pablo Echavarría fue llamado por una presunta falta en el área, que luego sancionó como penal y Marcelo Estigarribia lo cambió por gol a los 19 minutos del primer tiempo.

Independiente cayó ante Atlético Tucumán. Foto NA: PRENSA ATLÉTICO TUCUMÁN

Independiente cayó por 1 a 0 en su visita a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, por la vigésimo sexta fecha del torneo de la Liga Profesional, a raíz de una polémica intervención del VAR en la jugada que marcó la victoria del conjunto local.

Atlético Tucumán se impuso por un gol de Marcelo Estigarribia de penal a los 19 minutos del primer tiempo, luego de que Jorge Baliño -a cargo del VAR- llamara al juez principal del encuentro, Pablo Echavarría, por una presunta falta en el área sobre Braian Guille que luego fue sancionada por el árbitro y que le permitió al delantero convertir desde los 12 pasos.

El encuentro comenzó parejo, con un leve dominio del elenco tucumano, y el tanto de Estigarribia abrió rápidamente el marcador.

No obstante, Independiente reaccionó al instante y tuvo varias situaciones de peligro, pero se topó con excelsas intervenciones del arquero Tomás Marchiori para sostener el cero en su arco como en los últimos partidos.

Ya en el complemento, Independiente continuó con el protagonismo pero también sin puntería, mientras el «Decano» buscó, sin lograrlo, liquidar el juego de contraataque.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski no pudieron vencer la resistencia del rival y se fueron con las manos vacías de Tucumán, por lo que permanecen con 28 puntos en la tabla de posiciones, al tiempo que el elenco de la dupla Sergio Gómez-Favio Orsi, que terminó con 10 por la expulsión de Bruno Bianchi sobre el cierre, escaló varios puestos y alcanzó las 34 unidades.

Esta es la síntesis de Atlético Tucumán vs Independiente por la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 26.

Atlético Tucumán vs. Independiente.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Jorge Baliño.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Renzo Tesuri, Braian Guille; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez/Favio Orsi.

Independiente: Rodrigo Rey; Patricio Ostachuk, Joaquín Laso, Javier Báez, Ayrton Costa; Sergio Ortiz, Iván Marcone, Martín Sarrafiore; Baltasar Barcia, Martín Cauteruccio y Braian Martínez. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 19m. Marcelo Estigarribia, de penal (AT).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Matías Giménez por Martín Sarrafiore (I); 18m. Ramiro Ruiz Rodriguez por Braian Guille (AT); 25m. Bautista Kociubinski por Mateo Coronel (AT); 29m. Santiago Salle por Baltasar Barcia (I) y Kevin López por Sergio Ortiz (I); 35m. Tomás Rambert por Patricio Ostachuk (I); 43m. Francisco Di Franco por Guillermo de Acosta (AT) e Ignacio Maestro Puch por Marcelo Estigarribia (AT).

Incidencias en el segundo tiempo: 49m. expulsado Bruno Bianchi (AT).

NA