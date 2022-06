Inauguraron el Primer Club de Ciencias Municipal

Este martes por la tarde en el SUM de Villa Germinal (Italia y Errecalde), se desarrolló la inauguración del primer Club de Ciencias Municipal que comenzará en breve a funcionar en nuestra ciudad. Estuvo presente el Intendente Luciano di Nápoli y autoridades del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación

Dicha iniciativa surgió en base a una propuesta impulsada desde el Club de Ciencias y Asociación Civil Sin Fines de Lucro “Amun Kamapu”, encabezada por Ricardo Caso y Ruth Domínguez, iniciativa que sirvió de base a la formulación de una Ordenanza Municipal que sustenta la creación de Clubes de Ciencias y Tecnología a nivel barrial, para favorecer la divulgación y el acceso al conocimiento científico en distintas zonas de la ciudad.

Como marco del acto inaugural y el corte de cintas, estuvieron presentes el Intendente Municipal, Luciano di Nápoli, acompañado por el Subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio Nacional de Ciencia y Técnica, Pablo Nuñez, la Subsecretaria de Federalización de la Ciencia de esa misma cartera nacional, Luz Lardone, el Secretario de Investigación y Postgrado de la UNLPam, Gustavo Walter Bertoto, el Secretario de Cultura de la comuna, Pablo Ferrero, y los referentes y fundadores del Club de Ciencia y Tecnología “Amun Kamapu” junto con la Red Argentina de Recreación en Ciencia, Tecnología y Comunicación, Ricardo Caso y Ruth Domínguez, entre otros funcionarios municipales y de la UNLPam.

Previo a la recorrida por las instalaciones, dirigió palabras a los presentes el joven arquitecto Walter Benvenuto, alumno fundador del club de ciencias Amun Kamapu, quien, destacó su experiencia personal de acercamiento a las ciencias a través de un club, mencionando que “hace unos 10 años yo era una de los peorcitos de mi clase, pero afortunadamente me encontré con gente que me supo guiar y dar a entender que había otras formas de aprender y encontrarnos con el conocimiento. Por eso me parece que la creación de este primer club de ciencias municipal es un paso clave para poder acercar el conocimiento a mucha gente a la que tal vez por otros medios es dificultoso que le llegue, y por eso me parece ésta, una magnífica oportunidad y más por la importancia territorial que puede llegar a tener”.

Seguidamente, hizo uso de la palabra Ricardo Caso, uno de los principales impulsores del proyecto de creación de clubes barriales de ciencia en nuestra ciudad, destacando entre otros conceptos lo propio es un viejo anhelo que hoy se empieza a cumplir, gracias al compromiso del Intendente Luciano di Nápoli, que creó una política de estado, a través de una ordenanza municipal, orientada a democratizar y facilitar el acceso a las ciencias para todos los niños y jóvenes de los distintos barrios de la ciudad.

Afirmó también que lo más importante de que se haya creado esta ordenanza relacionada con los clubes de ciencia barriales, es que será una política de estado que apunta a permanecer en el tiempo, pensando en el contexto de una Argentina tecnológica, para fomentar que haya sobre todo mayor cantidad de ciudadanos críticos, más allá de que no todos terminen siendo científicos, técnicos o ingenieros.

Por otro lado, destacó que este es un proyecto que recién nace y que la idea es con el tiempo y el apoyo de los diferentes estamentos gubernamentales e instituciones sociales, poder replicar la iniciativa en muchos más barrios de nuestra ciudad, hacerlo también en otras localidades de la provincia y también extender sus alcances a lo largo y ancho del país, para lo cual ya se está trabajando a través de la Red Argentina de Recreación en Ciencia Tecnología y Comunicación, que nació a partir de las necesidades de distintos clubes de ciencia y que tiene referentes distribuidos en varias regiones del país, algunos de los cuales ya están gestionando proyectos similares, tomando como ejemplo la ordenanza que se aprobó en nuestra ciudad, cuyo proyecto fue formulado por el Concejal del FreJuPa Mariano Rodríguez Vega.

A continuación, se refirió a los presentes Luz Lardone, quien resaltó principalmente que “a veces la ciencia parece algo lejana, siendo algo destinado solamente a la gente que sabe o que estudia mucho, pero que a través de los clubes de ciencia con característica barrial al alcance de la mano, puede convertirse en un universo maravilloso por descubrir, con conocimientos que no son difíciles de acceder, a través de espacios que invitan a curiosear, donde pueden además aprender y ser creativos, contribuir en algo que para los grandes es mucho más difícil y que conlleva mucho compromiso, que es tratar de construir a través de la ciencia, una provincia y un país mejor y que nos incluya a todos y todas”.

La funcionaria detalló que el de Santa Rosa es el segundo club de ciencia barrial que se inaugura en el país, sumándose de esta manera al proyecto similar que se estableció en Puerto Madryn, provincia del Chubut.

También en representación del Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación, habló a los presentes Pablo Nuñez, quien subrayó entre otros conceptos la correcta gestión y formulación de la demanda que se llevó adelante a través del Municipio Santarroseño para conseguir el equipamiento que tendrá a disposición el Club de Ciencias Municipal.

Felicitó además a los impulsores del proyecto, sosteniendo que “el sistema científico y tecnológico de nuestro país necesita imperiosamente de este tipo de políticas e infraestructura, donde se da oportunidades a chicos y chicas de los niveles más iniciales de la educación, de tener acceso al conocimiento, y a herramientas de innovación, herramientas tecnológicas y didácticas, que dan verdadero contenido a las políticas científicas”.

Por otro lado, mencionó que uno de los principales desafíos para el ministerio que integra, tiene que ver con lograr que el sistema científico nacional alcance mucho mayor impacto que el actual en el fortalecimiento de las políticas públicas de los distintos gobiernos, en fortalecer los sistemas productivos y en mejorar la calidad de vida de la gente en general. También remarcó que otro de los grandes desafíos es fomentar muchas más vocaciones científicas, porque todavía en nuestro país son pocos los jóvenes que estudian carreras científicas, y por eso este tipo de iniciativas brindan una oportunidad muy importante para el futuro desarrollo de nuestro país.

Cerrando el acto, se dirigió a los presentes el Intendente Luciano di Nápoli, quien agradeció en primer lugar a todos los actores que posibilitaron que hoy se esté inaugurando el primer club de ciencia municipal en el barrio Villa Germinal.

Paralelamente, explicó que la elección del barrio Villa Germinal como sede del primer club de ciencias municipal responde a un sentido ideológico. Sostuvo al respecto que como el objetivo era popularizar el acceso a las ciencias y dado que la intención era atender la demanda de las bases, nada mejor que un barrio popular como Villa Germinal para iniciar dicho proceso.

Por otro lado, resaltó que “la intención principal de los clubes de ciencia es poder hacer accesible el conocimiento de otras maneras. Con un método que no es ni mejor ni peor, sino que es complementario a las formas de educación tradicional, acercando herramientas que le puedan servir para aprender a través de la curiosidad. Y de eso se trata esta iniciativa del club de ciencias, un club humilde, chiquito, coordinado desde la Municipalidad de Santa Rosa en el barrio Villa Germinal, pero que queremos que crezca y que pueda ayudar a nuestros jóvenes a pensar y a fomentar su curiosidad”.

Finalmente, las autoridades presentes junto a un grupo de alumnos y alumnas del 4to, 5to y 6to grado de la Escuela N° 243 recorrieron las instalaciones, donde pudieron apreciar el material didáctico, computadoras, impresoras 3d, proyectores, herramientas, y mobiliario nuevo que entre otros elementos estarán a disposición de los interesados en formar parte de dicho club.