Inauguración y entrega de premios del 10° Salón Nacional de Artes Visuales

Con un importante marco de público quedó oficialmente inaugurado ayer el 10° Salón Nacional de Artes Visuales de La Pampa, Sección Grabado – Edición 2021 – Convocatoria Nacional. De este modo se abrió al público la muestra integrada por 32 obras que se podrán ver en las distintas salas del Museo, hasta el próximo 5 de febrero.

Acompañaron el acto inaugural y premiación la secretaría de Cultura, Adriana Lis Maggio; la directora de Coordinación Cultural, Dini Calderón; el director del Museo Provincial de Artes Pablo Lucero y en representación de la Fundación Banco Pampa, el artista Gustavo Gaggero. Además se sumaron al evento la directora de Patrimonio, Elina Saez; el director de la Banda Sinfónica, Manuel «Muchi» Gerez; artistas, artistas premiados y público general.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director del Museo Provincial de Artes, quien agradeció el acompañamiento de los presentes “agradecer y felicitar a todos los artistas que fueron parte de la convocatoria. Quisiera recordar que en esta nueva edición que cada año convoca la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia y que organiza el Museo Provincial de Artes, contó con un cierre de convocatoria en la que participaron 87 obras de artistas participantes, 11 provincias representadas, 44 ciudades participantes y más de 10 técnicas presentadas. Estamos muy contentos de tener un Salón con un nivel muy destacado en sus obras. Solamente me resta invitarlos a todos a disfrutar de esta imponente muestra de arte-grabado- que reúne artistas de distinto punto de nuestro país”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Adriana Lis Maggio, destacó la importancia de volver a celebrar el Salón de manera presencial, “en primer lugar darles la bienvenida a los presentes y hacer llegar el agradecimiento a todos los artistas que fueron parte de la convocatoria y al Jurado que no solo estuvo trabajando en la selección de las obras, sino que además brindaron una charla sobre sus obras”.

Seguidamente la funcionaria resaltó el nivel del Salón y destacó el talento de grabadores pampeanos, entre los que mencionó a Horacio Paturlanne, Marta Arangoa (ambos con premiación), Dini Calderón y Cristina Prado, entre otros.

“Quiero felicitar al director del Museo y a su equipo, por todo el trabajo que vienen haciendo, el que queda en evidencia en estos tipos de eventos. Para finalizar nuevamente mis felicitaciones y los invito a disfrutar de la premiación y a recorrer las salas y disfrutar de las obras”, finalizó.

Dejando inaugurado el Salón tras los discursos de los funcionarios se procedió a la entrega de los Premios Adquisición y las correspondientes Menciones de Honor otorgadas por los Jurados en la disciplina de grabado, con los que el Gobierno provincial reconoce, pone en valor y visibiliza el trabajo de las y los artistas visuales.

El evento convocó a personas que se congregaron con el objetivo de recorrer el Salón y felicitar a las y los premiados. El público fue muy variado, convocando a artistas de distintas edades, familias, jóvenes y adolescentes, el público habitué del museo y otros visitantes.

La muestra se podrá visitar hasta el próximo 5 de febrero, de lunes a viernes de 8 a 19. Sábado y domingo de 18:30 a 21:30, con entrada libre y gratuita.Testimonios de los premiados:

Primer Premio denominado “Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa” (Adquisición) a la obra “Tigre de río” de Francisco Ferreyra (Buenos Aires).

“Soy grabador, pintor y dibujante y actualmente vivo en la localidad de Escobar. Me enteré de la convocatoria a través de las redes del Museo, lo que me llevó a buscar más información y así poder decidirme a participar y enviar obra. Para los que nos dedicamos a esto, siempre decimos que es como una práctica que tratamos de cultivar, generar a modo de intercambio y conocer otros lugares. Estuve recorriendo el Museo y es muy evidente que se gestiona con mucho cariño, mucho respeto y el lugar es increíble. Siempre una premiación y el reconocimiento del trabajo es una alegría, pero también para mí es un placer poder formar parte de este Museo. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia todo el personal que lo conforma”.

Segundo Premio “Juan Pablo Durán” (Adquisición) a la obra “Errante” de Ivo Jurozdicki (Buenos Aires).

“Es la primera vez que visito este lugar y es muy lindo encontrarme con un Museo muy bien armado para que podamos recorrer y ver las obras, al igual que el montaje del Salón que es excelente. Estoy muy agradecido y es un gusto y honor poder participar y ni hablar de haber salido premiado. En mi caso presenté una obra que es un grabado en relieve, una xilografía. Otra de las cosas que siempre rescato de estos Salones es el encuentro con otros artistas que realizan lo mismo que uno pero con otro punto de vista, el conocer otros lugares, otros Museos. Agradecido y a seguir recorriendo y disfrutando”.