Imponen el nombre de «Silvia Barrera» a la Escuela N° 265 de Toay

“La forma de hacer patria es trabajar por la educación de nuestros niños y niñas para que Malvinas diga presente, para que la presencia de las mujeres sea visible”, expresó emocionada y agradecida por el reconocimiento Silvia Barrera, veterana de la Guerra de Malvinas.

Esta mañana, en la localidad de Toay, se llevó a cabo el acto en el que se impuso el nombre “Silvia Barrera” a la Escuela Primaria N° 265. Docentes, no docentes, estudiantes, familias, veteranos de Guerra de Malvinas de La Pampa, entidades locales, autoridades educativas, municipales, provinciales, militares y policiales, formaron parte de este destacado acontecimiento para la identidad de la institución y en términos de perspectiva de género.

La directora del establecimiento, Marta Musa, manifestó que la iniciativa nace a partir de actividades realizadas en pos de la reivindicación de los derechos de las mujeres y una votación de la cual participaron todos los integrantes de la escuela. “En aquel entonces, un grupo de mujeres partieron con destino incierto, no sabían cómo serían recibidas o qué sería de ellas. Costó pero se ganaron un lugar gracias a su esfuerzo y entrega, batallando para permanecer de pie en aguas embravecidas que a todo momento ponían a prueba su entereza. Silvia Barrera y sus compañeras fueron las primeras mujeres en ser reconocidas como Veteranas de Malvinas en 1983, pero durante muchos años no tuvieron reconocimiento social”, concluyó Musa.

Barrera mantuvo ayer un encuentro con docentes y estudiantes de dicha institución, donde dialogaron y reflexionaron sobre la historia y el pasado argentino reciente. A 40 años de lo sucedido, desde el Ministerio de Educación de La Pampa distinguieron el trabajo totalmente desarrollado por estudiantes, docentes y familias de la escuela.