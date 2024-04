Ignacio Erario ganó A Pampa Traviesa y batió el récord del «Indio» Cortínez

Bajo la lluvia, el mendocino ganó de punta a punta los 42K de la trigésimo novena edición de la carrera más importante de la provincia. En damas, se impuso su comprovinciana Carolina Mellao García. El bahiense Manuel Córsico y Agustina Chretien, de CABA, ganaron los 21K. Simón Cabrera fue el mejor pampeano.

Los 42K quedaron en manos del mendocino Ignacio «Nacho» Erario, que los ganó de punta a punta luego del sorpresivo abandono de quien asomana como favorito, el esquelense Joaquín Arbe. Mientras que bahiense Manuel Córsico y Agustina Chretien, de CABA, ganaron los 21K. Además, Erario rompió el histórico récord, con casi un minuto menos, que tuvo durante 24 años Oscar «El Indio» Cortínez.

«El día estaba muy difícil… este es mi primer maratón que termino, en un clima así, corriendo solo», dijo Erario ni bien cruzó la meta. «Contento de poder ser campeón nacional, lo di todo, lo intenté…», agregó por la frustrada posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Luego, con una amplia sonrisa mediante, le dedicó el triunfo a su novia embarazada y su hijo de 20 semanas.

Entre los pampeanos, el mejor en los 42K fue Simón Cabrera, que recibió la bandera a cuadros con su hijo en brazos. «Desde el kilómetro 25 vine sufriendo una puntada… peligraba la carrera, entonces decidí bajar el ritmo para poder terminarla», destacó. «Quería llegar… la gente me alentó durante toda la carrera», agradeció.

Leandro Valdez, de General Pico, y Rocío Sueldo, de Eduardo Castex, fueron los triunfadores en los 5K. El bonaerense Brian Arnedo y Elisa Abarca, de General Alvear Mendoza, se quedaron con los 10K.

A pesar de la paridad que se esperaba entre las mujeres, Carolina Mellao García -nacida en Mendoza, pero radicada en Estados Unidos- marchó sola adelante casi toda la carrera y se impuso en los 42K. «La verdad no me fue como quería que me fuera… fue mucho más despacio de lo que habíamos programado», lamentó. Reconoció que sufrió algunos calambres en las piernas y que sintió la «monotonía recta» de la competencia. «Fue un sueño correr acá en Argentina», subrayó. Pilar Diez fue la mejor pampeana entre las mujeres.

En esta ocasión, la trigésimo novena edición de A Pampa Traviesa contó con 2.112 inscriptos.