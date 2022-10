IFE 5 de ANSES: hay Refuerzo Alimentario para Adultos

El ministro de Economía y la directora ejecutiva de ANSES coordinaron la implementación de un Refuerzo Alimentario para Adultos similar al IFE de la pandemia.

«Con la directora ejecutiva de ANSES Fernanda Raverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre», tuiteó Sergio Massa.

El ministro de Economía agregó «que podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de ANSES, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI».

Desde el lunes 24 de octubre y sin turno previo en las oficinas de ANSES comenzará la inscripción del Refuerzo Alimentario de $45.000 pagadero en dos cuotas de $22.500 durante los meses de noviembre y diciembre.

Esta tarde se reunieron en el palacio de Hacienda el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

La inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos, la cual comenzará a abonarse el día lunes 14 de noviembre por terminación de DNI.

Podrán acceder al Refuerzo Alimentario personas de 18 a 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados, y la inscripcion será de forma individual.

Se trata de un bono, como al IFE que se abonó en plena pandemia aunque más acotado. Los recursos surgieron del Dólar Soja, algo que el propio Massa había anunciado al aplicar esa medida. El beneficio alcanzaría alrededor de dos millones de personas.

Según el Decreto 576/2022, en el que se creó el Programa de Incremento Exportador (PIE), este refuerzo estará destinado a los sectores más vulnerables del país y quienes no reciban ninguna ayuda ni subsidio del Estado.

Requisitos para acceder al Refuerzo

. Tener entre 18 y 64 años.

.No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

.No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).

.No contar con Obra Social o Prepaga.

Adicionalmente desde la ANSES informan que se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.