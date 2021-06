Identificaron la persona que dejó la caja con la amenaza de bomba en Casa de Gobierno

La policía hizo un allanamiento este sábado en la casa de un joven de 19 años, en Mendoza 917 en Santa Rosa. La fiscala Iara Silvestre señaló que es la persona que dejó la caja en Casa de Gobierno hace veinte días.

La fiscala Iara Silvestre y la Brigada de Investigaciones realizaron este sábado por la mañana un allanamiento en la calle Mendoza 917 de Santa Rosa, donde identificaron a un adolescente de 19 años como la persona que dejó una caja con una amenaza de bomba en Casa de Gobierno el pasado 31 de mayo.

Hasta ahora la investigación policial y judicial se había desarrollado bajo el más celoso hermetismo. Pero hay novedades: al menos, estaría identificada la persona que trasladó la caja.

«Se identificó a la persona que llevó la caja a Casa de Gobierno. No está detenida, no se dispuso nada, vamos a profundizar las pericias, secuestramos computadoras, teléfonos, y elementos informáticos. Y otros elementos de interés para la investigación. En principio se trataría de la persona que dejó la caja en Casa de Gobierno», dijo la fiscala Iara Silvestre.

«Resta determinar si actuó solo o hay otras personas detrás de esto», dijo. «Continúa la investigación y el que dejó la caja está identificado, aunque por el momento se lo notificó en libertad a disposición del juzgado en esta causa, debiendo residir en ese domicilio y no pudiendo ausentarse sin notificar al juzgado», completó la funcionaria judicial.

Además, dijo que no está relacionado a ninguna organización política, de acuerdo a los datos que manejan hasta ahora. La vivienda allanada es de la familia.

Por ahora, no trascendió la identidad de la persona sindicada como el sospechoso de ingresar la caja al edificio del Centro Cívico. No fue detenido porque, por el momento, no habría peligro de fuga ni de que pueda entorpecer la investigación en marcha.

Los investigadores dijeron que el joven confesó que él llevó la caja. Pero sería una adolescente en estado de cierta vulnerabilidad. Por eso la justicia intentará descartar o confirmar si fue «usado» por otras personas para concretar la amenaza de bomba.

El año pasado había estudiado historia en la UNLPam. Vive con sus familiares.

Sobre la forma en que llegaron al joven, Silvestre contó que «fue un trabajo muy paciente, trabajaron sobre las cámaras tanto del CECOM como de comercios y domicilios particulares, reconstruyendo el recorrido de las calles por las que circuló la persona luego de dejar la casa, llegando hasta su domicilio. Después lo que hicieron fue una reconstrucción inversa, buscando en las horas previas, donde se lo ve saliendo de la casa con la caja en la mano y recorriendo las calles hasta Casa de Gobierno».

La amenaza

Cabe recordar que el pasado 31 de mayo, al mediodía, apareció en Casa de Gobierno una caja con una amenaza: «esto tiene una bomba como la de Bahía Blanca». El edificio fue evacuado por prevención. El autor quedó filmado: entró con la cara tapada con un barbijo y una bufanda.

La Casa de Gobierno fue evacuada por esa falsa amenaza de bomba: Finalmente, personal de Bomberos hizo detonar el paquete y estaba vacío.

La referencia es al artefacto que estalló en los días previos en un local de La Cámpora de esa ciudad, provocando solo importantes daños materiales, donde además dejaron panfletos con mensajes relacionados a discursos de odio.

«Cuidado! Corre que todo vuela en 5′», avisaba también el mensaje dejado en el edificio de la gobernación pampeana. La persona que lo dejó quedó filmada: ingresó por la única entrada que está habilitada, por la Seccional Cuarta, y dejó la caja en un pasillo a tres metros de la puerta.

Como la mayoría del personal está dispensado haciendo trabajo a distancia, eran pocos los que estaban dentro del edificio y rápidamente salieron afuera junto a los funcionarios.

Un grupo que se denomina «Los amigos de Mónica» se adjudicó la amenaza de bomba ocurrida este lunes al mediodía en Casa de Gobierno.

La Brigada de Investigaciones de Santa Rosa recibió una denuncia y la investigación está a cargo de la fiscala federal Iara Silvestre, dado de que el delito que se investiga es el de «intimidación pública».

El grupo anónimo, a través de un perfil falso en la red social Instagram, se comunicó con un conductor de radio local. Y le hizo saber que ellos habían colocado la caja con una supuesta bomba, que finalmente no tenía. “Huy, que pasó ‘cumpa’, parece que era una broma. Solamente los estaba probando, pero las próximas irán en serio. Para no andar sufriendo tanto pueden rendirse ahora y dejar la ciudad y la provincia”, dice el mensaje por privado que enviaron «Los amigos de Mónica» a Gastón Lang, que conduce el programa El Operador, y que suele ser una especie de propagador de las voces opuestas el gobierno de turno y -en muchos casos- vinculadas a la oposición.

Fuente:eldiario