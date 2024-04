Huracán liquidó a Atlético Tucumán y lo hundió en el fondo de la tabla

El Globo goleó 4 a 0 al Decano en Parque Patricios y cerró octavo con 16 puntos

El Globo goleó 4 a 0 al Decano en Parque Patricios (Foto NA: Prensa Huracán)

Huracán vapuleó 4 a 0 a Atlético Tucumán en el estadio Tomás A. Ducó, en el marco de la décimo cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional y estiró su racha de local de seis partidos sin conocer la derrota.

Lucas Carrizo y Ignacio Pussetto fueron los autores de los goles, ambos en dos ocasiones.

Con este resultado, Huracán quedó octavo con 16 puntos. Mientras que Atlético Tucumán cierra la primera etapa del certamen anteúltimo con apenas 10 puntos.

Los de Frank Kudelka apabullaron al rival en el arranque del primer tiempo y a los 3 minutos, Lucas Carrizo, mediante un tiro libre, embistió la pelota en el ángulo de José Devecchi y abrió el marcador en el Ducó. Minutos después fue el turno de Ignacio Pussetto, que de contrataque lanzó un fuerte derechazo, estampó el 2 a 0.

Antes del descanso, el arquero visitante cometió falta sobre Walter Mazzantti dentro del área, fue amonestado y el juez decretó penal. Ignacio Pussetto marcó el tercero para el Globo.

En el complemento, el hilo del juego siguió a favor del local y a pesar de algunas cambios, los de Facundo Sava no pudieron lastimar en el área rival. A los 24 minutos, con un tiro de esquina, la pelota rebotó y de cabeza una vez más Lucas Carrizo convierte, cerró el resultado 4 a 0.

Esta es la síntesis de Huracán vs. Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional 2024

Fecha 14 – Zona A

Huracán (4) vs. Atlético Tucumán (0)

Estadio: Tomás A. Ducó

Árbitro: Andrés Gariano

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Souto, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Walter Mazzantti, Héctor Fértoli, Rodrigo Cabral, Ignacio Pussetto. DT: Frank Kudelka

Atlético Tucumán: José Devecchi, Agustín Lagos, Francisco Flores, Nicolás Romero, Juan José Infante, Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Justo Giani, Mateo Bajamich, Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Goles en el primer tiempo: 4m Lucas Carrizo (H), 21m Ignacio Pussetto (H), 43m Ignacio Pussetto de penal (H)

Gol en el segundo tiempo: 24m Lucas Carrizo (H)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) J. Pereyra por R. Tesuri, M. Coronel por M. Bajamich y N. Castro por G. Acosta (AT), 25m J. Carrasco por A. Sanchez (AT); 32m F. Alfonso por W. Mazzantti, F. Ramirez por I. Pussetto y A. Toledo por W. Alarcon (H), 37m A. Soñora por H. Fertoli y A. Roa por R. Cabral (H), 38m N. Servetto por J. Giani (AT)