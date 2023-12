Horacio Rodríguez Larreta cuestionó el DNU y la Ley Ómnibus de Javier Milei: qué dijo

Si bien defendió la idea de un «cambio profundo», el exjefe de Gobierno porteño también sostuvo que «no podemos ir de un extremo al otro, tenemos que hacerlo cuidando a la gente y respetando la Constitución».

A través de sus redes sociales, Horacio Rodríguez Larreta -el exjefe de Gobierno porteño- difundió un video donde se mostró abiertamente en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus enviada al Congreso por el presidente Javier Milei.

De esta manera, el exprecandidato a presidente aseguró que estas iniciativas «no son el camino», aunque indicó coincidir con «muchas de las propuestas» siempre y cuando se cumpla con la Constitución.

Concretamente en Instagram, el exfuncionario apareció en un video donde asegura que «la Argentina votó un cambio profundo» y expresa su parecer al respecto de lo mencionado anteriormente: «Yo quiero que nos vaya bien, que avancemos en las transformaciones que nuestro país necesita. Pero no podemos ir de un extremo al otro, tenemos que hacerlo cuidando a la gente y respetando la Constitución», sostuvo.

Seguidamente, enumeró algunas cuestiones que no son resueltas por las reformas propuestas por el equipo libertario: «Si no quieren ajustar a los jubilados como dicen, ¿por qué no lo incluyen en la ley?», apuntó y agregó: «¿Cómo vamos a cuidar a los millones de argentinos que están en la pobreza hoy?».

«Esto del mega DNU, a todo o nada, o la Ley Ómnibus que está llena de superpoderes para el Gobierno, no es el camino. Los cambios que sirven son los que se concretan y se mantienen en el tiempo y eso no se hace agrediendo, ignorando al Congreso. Eso se hace dialogando», manifestó.