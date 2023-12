Horacio Rodríguez Larreta cerró su gestión en el Teatro Colón «con el orgullo bien alto»

«Deseo de corazón que al Presidente electo le vaya bien, por el bien de los argentinos», expresó el alcalde porteño saliente.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo este jueves un balance de su administración, de la cual resaltó que tuvo «un modelo de gestión profesional, basado en evidencia y de cara a los vecinos», y señaló que hay una «transición ordenada» con su sucesor Jorge Macri.

«Marcamos un cambio de paradigma en la Ciudad y logramos hacer transformaciones que antes parecían imposibles», destacó Rodríguez Larreta en un encuentro con la prensa en el Centro Cultural Recoleta, a modo de resumen de su mandato como alcalde que comenzó en diciembre del 2015 y finalizará en diez días.

Como parte de las actividades previstas para cerrar su gestión, Rodríguez Larreta participó esta noche de una ceremonia en el Teatro Colón y este viernes de un evento en la sede del Gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios.

En la actividad de la tarde, el jefe de Gobierno estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface y el secretario de Planificación, Facundo Carrillo.

Entre todos los funcionarios presentes repasaron los denominados «logros de gestión» de los ocho años de gobierno a través de ejes como educación y trabajo, seguridad, transformación urbana, integración, salud y bienestar integral y ciudad digital.

En la revisión, mencionaron la construcción de «54 escuelas nuevas, de las cuales 30 tienen sala de tres años, así como la reforma del Estatuto Docente «para que los ascensos sean por mérito y trayectoria académica».

A su vez, destacaron la creación de Policía de la Ciudad y la instalación de nuevas cámaras para alcanzar el 75% de la Ciudad videovigilada; mientras que en materia de transformación urbana indicaron que se llevó adelante «la mayor inversión en obra pública de la historia» con la construcción de tres viaductos, el Paseo del Bajo y seis corredores para el Metrobus.

Por otro lado, refirieron las obras de «integración en siete barrios; recordaron las medidas aplicadas desde el área sanitaria frente a la pandemia del coronavirus y «la reorganización del equipo de gestión» para dar respuesta a la situación y, por último, los avances para la digitalización de los trámites de la Ciudad y la implementación del Boti como canal de contacto.

Acto en el Teatro Colón

Por la noche, el acalde porteño encabezó un acto en el Teatro Colón que organizó la secretaría de Cultura y el Gabinete de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires tras ochos años de gestión de esa administración.

«Con el orgullo bien alto y la nostalgia de una etapa que se termina, hoy puedo decir: misión cumplida», expresó el Larreta en un discurso que despertó aplausos entre los presentes.

El jefe de gobierno porteño afirmó que «cualquier palabra le queda chica a esta transformación gigante que hicimos. Lo primero que me sale decir es que todo este esfuerzo valió la pena. Valió la pena dejar la vida, trabajar sin parar para que la Ciudad esté cada día mejor».

En un breve repaso por su gestión durante ocho años al frente de la ciudad de Buenos Aires, Larreta destacó el trabajo «en coalición y con una relación responsable y democrática con la oposición», y expresó: «Este año planteé lo mismo para el país y el gobierno nacional. Muy bien no me fue», en referencia a su precandidatura presidencial que no logró trifunfar en la interna.

«Hoy, deseo de corazón que al Presidente electo (Javier Milei) le vaya bien, por el bien de los argentinos», manifestó.

Entre los participantes, estuvieron el expresidente Mauricio Macri; la titular del PRO, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri; el diputado nacional Diego Santilli; el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel; la vicejefa de gobierno porteño electa, Clara Muzzio; y el legislador porteño Roberto García Moritán.

Tanto el expresidente Macri como Bullrich ingresaron al teatro sin realizar declaraciones a los medios.

En el inicio del acto hablaron Miguel y Santilli, luego hicieron uso de la palabra las futuras autoridades de la ciudad, Jorge Macri y Muzzio.

Además, se entregaron reconocimientos por su trabajo a personal de la ciudad de Buenos Aires: al bombero superior, Carlos Billordo; a la directora de la escuela N°2 Juan Larrea, Ana Villarreal; a la oficial de la Policía de la ciudad, Nadia Maguicha; a la conductora de ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Jésica Lozano; a la subgerenta operativa del Hospital Ramos Mejía, Ana Sánchez; y al subdirector del Hospital Elizalde, Raúl Gómez Traverso.