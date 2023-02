Horacio Rodríguez Larreta anunciará su candidatura presidencial en medio de los cruces con Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno porteño encabezará una recorrida por el conurbano durante la tarde y a partir de las 20 hará el lanzamiento por redes sociales, como lo hicieron sus referentes porteño y bonaerense

Horacio Rodríguez Larreta lanzará su candidatura en redes sociales.

A partir de las 20 de este miércoles comenzará a circular un video en las redes sociales de Horacio Rodríguez Larreta, donde confirmará su candidatura presidencial. Antes, según se pudo saber , encabezará una recorrida por el conurbano bonaerense, luego de haber tenido una jornada de cruces con su principal rival en la interna del PRO, Patricia Bullrich.

El equipo estratégico del jefe de Gobierno porteño difundirá un video con un discurso enfocado a transmitir una visión de gobierno, que buscará apelar a la épica y emotividad. Para el jueves se espera que convoque a una conferencia de prensa, probablemente en Parque Patricios, donde aún no se definieron los invitados, y el viernes iniciará una serie de actividades electorales que implicarían la demostración de apoyo de otros referentes de Juntos por el Cambio.

El anuncio oficial coincide con el lanzamiento de sus referentes bonaerense y porteño. Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, confirmó el pasado viernes en su cuenta de Twitter que competirá para suceder a Larreta. Lo mismo hizo Diego Santilli la semana pasada cuando se sumó a la pelea por Gobernación, que tiene a Axel Kicillof como principal rival. Todos coinciden en un punto: “El país no está para hacer grandes actos de anuncios electorales”. Es por eso, según justificaron a este medio, que recurren a la estrategia digital.

Horacio Rodríguez Larreta visitó Córdoba durante el mes de enero y participó de una peña con el Chaqueño Palavecino.

El anuncio de la candidatura de Rodríguez Larreta, como adelantó este medio, generó ruido dentro de la interna del PRO. De hecho, este martes protagonizó un fuerte cruce con Bullrich por la implementación de las pistolas Taser. Durante una entrevista televisiva, la ex ministra de Seguridad acusó a la administración porteña de no tener una decisión política ante la negativa del gobierno nacional: “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”.

Los encargados de responderle a Bullrich fueron los funcionarios porteños, que responden a Larreta, que la acusaron de “fijar posiciones marketineras”, como el fue el caso del diputado Álvaro González.

Por la tarde, ambos referentes del PRO nacional se reunieron por Zoom para resolver la interna entre Alfredo Cornejo y Omar de Marchi en Mendoza. En breve acto, acordaron firmar la unidad en siete departamentos que desdoblan sus elecciones de las provinciales, lo que podría ser una principio de acuerdo con repercusión nacional.

El plan para “ablandar” a Horacio

Rodríguez Larreta inició el 2023 con dos objetivos: lograr la bendición de Macri y mostrar un perfil descontracturado. Desde el 31 de diciembre hasta la fecha logró reunirse en varias oportunidades con el ex presidente, sin embargo, la foto que logró Bullrich con su pareja y Juliana Awada en el country Cumelén hizo ruido en la interna del PRO. Inmediatamente se activó el operativo para obtener la misma imagen, en este caso, con Milagros Maylin.

“Hablamos largo de la importancia de hacer un cambio verdaderamente profundo para que la Argentina encuentre su rumbo, y de la urgencia de que ese cambio suceda ahora, sin postergaciones”, publicó Macri junto con la foto de ambos en el sur argentino. De todos modos, ni Larreta ni Bullrich lograron un apoyo explícito del ex mandatario a sus candidaturas, por el contrario, mantiene en incógnita la definición de su propio lanzamiento.

De todos modos, Rodríguez Larreta inició un verano con actividades populares destinadas a ablandar su imagen. Por ejemplo, en Mar del Plata se mostró jugando al padel y en sus clases de surf que tuvieron fuertes repercusiones en las redes sociales.

En Córdoba participó de una peña en la localidad de Colonia Caroya donde se animó a entonar algunos fragmentos del folklore nacional a la par del Chaqueño Palavecino, quien fue el anfitrión del evento en el que participaron 200 vecinos de la zona. Vestido con un tradicional sombrero, buscó mostrarse relajado y alegre.

Dentro del PRO, el alcalde porteño es quien más aceitada tiene la relación con la UCR. Junto con Gerardo Morales y Martín Lousteau forjaron una alianza dentro de Juntos por el Cambio que generó malestar entre los halcones. Sin embargo, ese acercamiento pasa por días decisivos relacionados con la candidatura porteña del líder de Evolución y el reclamo de “igualdad de competencia” por parte de las autoridades del Comité Nacional.