Hondo pesar por la muerte del traumatólogo Daniel Vaquer

Este sábado a los 66 años falleció el reconocido traumatólogo Daniel Vaquer.

El Periodista Juan Carlos Carassay lo recordó en las redes sociales:

ADIOS A UN APRECIADO MEDICO TRAUMATOLOGO Y GRAN DEPORTISTA PAMPEANO.

FALLECIÓ EL DR. DANIEL VAQUER A LOS 66 AÑOS.

QUE PENA DANIEL, la muerte traidora te llevó sin darte cuenta, justo a vos, gran deportista que tenías salud para regalar.

Pero al final, cuando el dolor desgarrador de paso a la resignación del recuerdo, tu familia se consolará pensando que no has sufrido en el paso por el cual iremos todos, de manera distinta.

Viendo aquel programa de 2.013 dónde nos contaste tu historia completa, no puedo explicar el sentimiento que me invade…Si hasta me parece mentira…

La gran mayoría te recuerda por tu limpia carrera profesional. Yo quiero mostrar aquí tu costado de gran deportista, atleta de elite.

Cómo olvidar aquellos años de la más tierna infancia en El Prado donde conocimos el valor de la palabra amistad con el otro Danielito, entrañable amigo González Savioli con el que ya te encontraste y me imagino un abrazo profundo e infinito de alegría.

Daniel Vaquer fue un gran atleta. Arrancó con la natación en El Prado. Fue figura en atletismo de Fondo mientras estudiaba en La Plata. En el 85 corrió la primera A Pampa Traviesa justo el día que su esposa daba a luz a su primera hija. Disputó en Buenos Aires Las Fiestas Mayas y se dió el gustazo de correr la San Silvestre en Brasil con más de 7.000 atletas. Luego vino la época linda del Ciclismo y el apasionante montañismo. Pero también supo de bucear en el Atlántico. Completito fuiste Amigo….

QUE PENA DANIEL.. Cuando nadie pensaba esto, hoy quiero volverte a ver recordando tu llegada a La Plata para ser el destacado médico que fuiste y hablando de tus grandes amores que tanto querías como buen padre, hijo y esposo que fuiste.

HASTA CADA MOMENTO DANIEL…

HASTA EL ENCUENTRO , EN CUALQUIER ESQUINA DEL CIELO, PARA SEGUIR CON ESTA LINDA HISTORIA QUE SUPISTE CONSTRUIR…..