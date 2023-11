Hockey: La Pampa será sede del Regional de Clubes Damas Sub 14

Con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social, la Asociación Pampeana de Hockey será anfitriona de una competencia patagónica por tercera vez en el año. En esta ocasión, será para la categoría sub 14 damas, con la presencia de cerca de 500 jugadoras de toda la región.

El anuncio lo encabezaron el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, la presidenta de la APH, Mariela Segovia y la coordinadora del certamen, Verónica Dávila en la Casa del Deporte en Santa Rosa.

El funcionario provincial resaltó la llegada del evento a la capital como “una nueva demostración de lo que definimos como industria sin chimenea cuando hablamos de deportes porque vamos a ir de un fin de semana con la capacidad hotelera colmada por el TC y pasaremos a otra semana con cupos cubiertos por el torneo”, que se desarrollará desde el 15 al 18 de noviembre.

Segovia, por su parte, resaltó que la posibilidad de ser locales implica, además del movimiento turístico que se genera, la posibilidad “de que padres y madres acompañen a las jugadoras” en un número mayor a lo que sucede cuando se deben trasladar a otros lugares y finalmente, porque “evita el gasto del viaje”.

El torneo

Habrá tres categorías: A, B y C, y campeón y finalista ascenderán a la división superior el año próximo (en el caso de la A al Nacional). Los representantes pampeanos serán cuatro: La Barranca y Estudiantes (A), y Sportivo Independiente y Santa Rosa Rugby (C) y se jugará en las canchas de La Barranca, Estudiantes y Santa Rosa Rugby.

En la A, el grupo A lo integrarán La Barranca, Patoruzú RC (Trelew), Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia y Estudiantes; y al B a Deportivo y Cultural, Nequén RC, Catriel Rugby Club, y Los Perales (Río Negro).

En la B lo harán Roca Rugby Club (General Roca), Náutico Rada Tilly (Chubut), Jorge Newbery (Comodor Rivadavia) y Santa Lucía (Comodoro Rivadavia) en el grupo A, y Villa Congreso (Viedma), Independiente de Neuquén, Marabunta A (Cipolletti), y San Martín de Viedma en el B.

Finalmente, en la categoría C jugarán Sportivo Independiente, Chenque y Marabunta B (zona A), y Puerto Madryn, Cipolletti, Santa Rosa y Marabunta C (B).