Hizo historia: tras una maniobra impresionante, Franco Colapinto ganó en la F2 en Imola

El piloto argentino de 20 años consiguió su primera victoria en la categoría tras una última vuelta espectacular.

Franco Colapinto ganó en la Sprint de Imola en la F2.

Franco Colapinto ganó en la carrera Sprint que tuvo lugar este sábado en Imola, Italia. El joven piloto hizo una maniobra impresionante en la última vuelta superando a Paul Aron y cortó una racha de 19 años sin victorias de argentinos en la F2.

El nacido en Pilar, que en la clasificación del viernes había logrado quedar en décima posición tras una gran carrera en la que debió superar un despiste, largó segundo, sin embargo tras una mala partida quedó tercero inmediatamente al ser superado por Aron.

A pesar de eso, todo cambió. Tras un fuerte accidente por el que cinco autos quedaron fuera de competencia, Colapinto se acomodó, dejó atrás a sus competidores y se enfocó en conquistar el primer lugar. Y lo hizo nada menos que en la última vuelta, para darle un toque de épica a su primer triunfo en la F2.

Colapinto hizo historia en Imola

Después de 19 años, un piloto argentino vuelve a lograr una victoria en la F2. El último en lograrlo había sido José María Pechito López en Montmeló, España, el 8 de mayo del 2005.

Messi le dio suerte a Colapinto: el amuleto del piloto para ganar su primera carrera en la F2

Después de ganar su primera carrera en la F2, Colapinto reveló cuál fue su amuleto secreto. “Leo, no lo puedo creer, muchísimas gracias por esta camiseta. Como ven me trajo muchísima suerte. Tiene la firma del mejor del mundo, la camiseta del campeón del mundo”, dijo en un video que subió a sus redes el piloto y prometió un regalo para el astro argentino: “Acá tenemos el casco con el número 10, el casco de Biza (por Bizarrap). Le quería preguntar a Biza si capaz le podemos mandar uno a Leo para que lo guarde en su museo”.

Además, contó cuál será el destino de tan preciado regalo que se transformó en su amuleto. “Yo esta camiseta la voy a mandar a encuadrar ya. No lo puedo creer, estoy súper orgulloso. Y la suerte que me trajo que gané mi primera carrera en Fórmula 2 hoy. Así que estoy súper feliz, sin palabras. Agradecido a todos los argentinos, agradecido a vos Leo por la suerte que me diste hoy. Agradecido a Biza por todo el apoyo de siempre. Y Leo, en un tiempo te mandamos uno de estos (el casco) con Biza. Abrazo grande”, cerró.

El homenaje de Franco Colapinto a Juan María Traverso

El piloto de la escudería Williams homenajeó a Juan María Traverso, quien murió el sábado pasado a los 73 años: llevó escrito en su auto el apellido del la leyenda del automovilismo nacional.

“Por el Flaco este finde”, escribió el nacido en Pilar junto a una foto en la que se ve “Traverso” y una bandera de Argentina.

.