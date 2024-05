«Hay que calmarse»: el pedido de Flor Peña a sus colegas por la política

El gobierno de Javier Milei divide como pocos a la colonia artística, por lo que la polifacética actriz hizo un pedido especial.

Si bien valora que expongan su ideología, en las últimas horas Flor Peña se mostró en contra de las faltas de respeto hacia ciertos actores que tienen ideas opuestas, en medio de la división que genera las políticas de Javier Milei.

La actriz hizo explícito el pedido de respetarse entre colegas actores, siendo ella una de las primeras que empezó a manifestar abiertamente sus preferencias políticas, lo cual le ha costado infinidad de críticas. Puntualmente, enfatizó en su defensa a Guillermo Francella, muy criticado por apoyar la gestión de Milei, aunque Peña está en la vereda de enfrente.

«Hoy no se están haciendo las cosas como yo creo que se tendrían que hacer. Yo tengo que respetar y tengo que esperar. Yo no voté a este Gobierno, pero no puedo creer que yo tengo la autoridad para decir ‘ustedes son todos una manga de forros’ porque la única manera en la que puedo expresarme es desde mí», inició en diálogo con Gelatina.

«Yo trabajo con gente que piensa distinto, mucho más que con la que piensa igual que yo. Yo laburo con Guille Francella hace 1.500 años y nos amamos, nos respetamos y pensamos opuesto, pero podemos laburar bien juntos», señaló.

Luego, se refirió a otro de sus amigos: «A mí me pasa con Marley, es una de las cosas con las que más me divierto en el mundo, parecemos dos adolescentes estúpidos pero cada vez que nos vemos están las antípodas de mis pensamientos, pero nos llevamos bien», sumó.

«Me parece que hay que calmarse, yo me calmé, pero sigo diciendo lo que pienso», indicó.