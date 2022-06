¿ Hasta cuando vamos a seguir humillando a nuestros chicos ?

Este sábado por una nueva fecha de los Torneos de Divisiones Inferiores de la Liga Cultural se registraron resultados bochornosos: La Barranca le ganó a Unión de Acha 12-0 en cuarta; 17-0 en quinta y 22-0 en sexta división.

Ya en la fecha anterior, Mac Allister venció a Unión de Acha 10-0; 16-0 y 19-1 en cuarta, quinta y sexta respectivamente.

Estamos en el 2022 y nos cuesta entender y aceptar que sigan humillando a nuestros chicos y que nadie haga nada. ¿cómo puede ser?. El árbitro no pudo hacer nada ? Los entrenadores tampoco ? nadie pudo ?

No es la primera vez que esto sucede, pero si aspiramos a que sea la última al menos en el ámbito de la Liga Cultural.

¿Cómo hacen esos chicos de Acha para volver al entrenamiento a partir de mañana ? ¿ cual sería el motivo si se supone que esto es un juego y en un juego se divierten todos no solo los que ganan y como en este caso por escándalo ?.

Esto puede generar frustración y rechazo hacia el deporte, tal y como alertan los psicólogos deportivos. Tenemos miles de ejemplos de muchos chicos que abandonan el deporte cuando sufren resultados muy abultados.

Debemos hacer algo urgente para evitar este tipo de resultados bochornosos entre chicos que recién están empezando a caminar en la vida y comenzando su carrera futbolística.

El mundo del fútbol se resiste a un tipo de reglas, muy extendidas en otras disciplinas, que tratan de evitar estos resultados escandalosos. Unas palizas que para muchos llegan al terreno del ensañamiento, de la humillación y no deben tener cabida en unas categorías donde lo importante es que los chicos “desarrollen habilidades básicas de movimiento, se diviertan y pasen tiempo con los amigos”, señala Wade Gilbert, profesor de la Universidad Estatal de California en Fresno, al diario El País de España.

Gilbert es experto en deporte base en Estados Unidos, donde las mercy rules (reglas de clemencia) o slaughter rules (reglas contra carnicerías) están muy extendidas en la mayoría de deportes infantiles, incluso en las ligas de instituto y, en el caso del béisbol, hasta de universidad.

Educación emocional

“Una de las enseñanzas más importantes del deporte es la de saber perder, la tolerancia a la frustración”, señala el pedagogo Juan Antonio Planas. “Pero si hablamos de educación emocional y afectiva, no se puede consentir que se llegue a la humillación cuando los equipos están muy descompensados. Querer acabar completamente con el rival, casi como si fuera una guerra, ya no es deportivo”.

“El fútbol es el deporte rey en España y lo que nos gusta es la competición. El problema es que los padres no quieren ver deporte; quieren ganar”, opina José Ángel Peláez, presidente de Federación de Fútbol de Cantabria. Peláez sí ha propuesto introducir en su región una serie de reglas nuevas para los más pequeños, como dividir algunos grupos de estas categorías para hacer competiciones más igualadas, que en la difusión de los resultados haya límite de goles o retirar el criterio de golaveraje para los desempates al final de la liga. “Hay que evitar que los niños se vayan hundidos, que odien el deporte. No se trata de evitar este tipo de resultados porque se van a producir; hay mucha desigualdad entre los equipos”, añade Peláez.

El daño ya está hecho, esperemos que esta misma semana, la Liga Cultural trate este tema e introduzca cambios en el reglamento para que esto no vuelva a suceder nunca más.

Foto: gentileza auntoque.com