Habrá bono de fin de año para los trabajadores del Potenciar

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró este domingo que el bono de fin de año será de 15 mil pesos. Y que el monto del Potenciar seguirá siendo del 50% del salario mínimo. Visita a un polo productivo del Evita tras dos semanas de protestas en las que confluyó la Utep y Unidad Piquetera.

12 de diciembre de 2022 – 00:20

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que el monto del Potenciar Trabajo seguirá siendo el 50% por ciento de un salario mínimo . “Cada vez que crezca el Salario Mínimo Vital y Móvil crecerá el salario de la Economía Popular”, sostuvo, garantizando que el salario social no será desenganchado de las recomposiciones del SMVM. Por otra parte, confirmó que el gobierno va a pagar un bono de fin de año a los trabajadores del programa. Tras dos semanas de protestas de los movimientos por el intento de realizar recortes masivos a los planes Potenciar -que incluyeron la salida a la calle coordinada de la UTEP y la Unidad Piquetera-, la ministra buscó dejar atrás los desacuerdos que prefiguraban un fin de año con las organizaciones sociales en la calle.

Los anuncios fueron realizados por VTP luego de una visita a un polo productivo del Evita, en Luján, que recorrió acompañada por los referentes de ese movimiento, el secretario de Desarrollo Social Emilio Pérsico y el titular de la Utep, Esteban “Gringo” Castro.

En el polo los trabajadores de la economía popular realizan actividades productivas: tienen un taller textil, una herrería, una carpintería, un área de Reciclaje y un invernadero. Para cerrar la visita, los integrantes de las cuadrillas, en su mayoría mujeres, charlaron con la ministra sobre la construcción que vienen haciendo. “Reafirmamos que la Economía Popular es trabajo y necesita ser cada vez más reconocida y acompañada con políticas que fortalezcan a nuestro sector”, plantearon en el comunicado que agradeció la visita.

Entrevistada por el medio cooperativo local Ladran Sancho, Tolosa Paz señaló que el levantamiento del secreto fiscal sobre los titulares del Potenciar fue producto de “una emboscada” que le tendió el Poder Judicial y habló de otros dos temas de conflicto que aún siguen en discusión con las organizaciones territoriales. Sobre el bono de fin de año, dijo que está trabajando “con el Presidente y el ministro de Economía para poder garantizarlo”.

Hasta ahora, sólo estaba asegurado el pago del complemento de ingresos (o bono contra la indigencia) de 24.500 pesos en diciembre, destinado al sector más vulnerable de la población. Este bono llega a trabajadores de la economía popular (cartoneros, vendedores ambulantes, personas que sobreviven con changas) pero excluye a los titulares de un Potenciar. Es un ingreso para la franja más desposeída entre los indigentes y las restricciones para inscribirse fueron altas: carecer de trabajo registrado, no cobrar jubilación ni pensión ni ningún tipo de asistencia del Estado: ni AUH, tarjeta Alimentar ni plan de empleo o ayuda social. Fue financiado con parte de la recaudación del dólar soja.

En cambio, para el aguinaldo del Potenciar no hay recursos fijados ni queda presupuesto en el ministerio de Desarrollo Social, por lo que la definición de su monto dependerá directamente de Sergio Massa, en Economía.

En cuanto al enganche que fija el monto del Potenciar en el 50% del salario mínimo, Tolosa Paz señaló que no será modificado. “No hay posibilidad (de desacoplarlo) porque sabemos que si hay inflación, los más castigados son quienes no tienen empleo registrado y no pueden acordar su salario en paritarias”, planteó. Agregó que en un plazo menor a 60 días convocará al Consejo de la Economía Popular para definir cuestiones del Potenciar, pero aclaró que “está garantizado que cada vez que crezca el Salario Mínimo Vital y Móvil crecerá el salario de la Economía Popular”.

El Consejo de la Economía Popular es un organismo que fue previsto por la ley que creó en 2016 el salario social complementario (hoy Potenciar Trabajo), pero nunca fue conformado. Su función es la de planificar políticas para fortalecer el sector. Las organizaciones de la Utep lo piensan, en ese sentido, como un mecanismo que permitirá institucionalizar una paritaria social. Experiencias recientes como el Consejo contra el Hambre y lejanas como los consejos consultivos de los planes Jefes de Hogar resultaron totalmente ineficaces; sin embargo, resulta innegable la necesidad de que el Estado encuentre modos de llegar con más políticas públicas a los que se ganan la vida en la economía popular, que hoy superan los 6 millones de argentinos.

Durante la tarde del domingo en el programa de Tuny Kollmann, la ministra señaló que el bono sería de 15 mil pesos.