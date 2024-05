Habló el secretario de Transporte sobre el accidente ferroviario: qué dijo

Franco Mogetta dijo que “heredamos una situación devastada” y agregó que “había un proyecto aprobado por el BID y no se aplicó en ninguna de las dos gestiones anteriores”.

El juez Julián Ercolini, que tiene en sus manos la investigación del accidente ferroviario ocurrido el viernes en Palermo, avanza con al menos dos hipótesis: un posible error humano o el estado de la infraestructura ferroviaria que podría haber causado el grave indicente; o eventualmente una combinación de ambas.

En sus manos tiene como elemento de juicio una auditoría realizada por el Gobierno actual que advierte sobre fallas por parte del organismo encargado de controlar la seguridad en los trenes: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Organismo que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, quien indicó que, efectivamente, “se está determinando si hubo un error humano”.

“Venimos auditando el sistema desde que entramos… Heredamos una situación devastada. Es imposible que alguien le pueda cargar al Gobierno actual una situación que viene desde hace diez años. No se compró ni un rulemán en este tiempo”, dijo el funcionario.

En declaraciones televisivas, precisó que “desde 2017 había un proyecto aprobado por el BID y no se aplicó en ninguna de las dos gestiones anteriores… No quisieron o no pudieron, pero esa obra hubiese evitado el accidente de este viernes”, aseguró Mogetta.

“Nosotros, desde que llegamos, hemos reemplazado la vía del San Martín dos veces, por el robo de cables. La última vez hicimos una bóveda de cemento para evitar que vuelva a suceder, pero igual fue vandalizada con picos”, explicó.

El secretario de Transporte se refirió a la posibilidad de privatizar Trenes Argentinos, señalando que “no hay que descartar nada” pero advirtiendo que “de hacerlo, hay que hacer controles sobre las concesiones” porque, según afirmó, “privatizar no garantiza nada”.