Habló el padre del triple femicida de Zárate: «Estaba refalopeado»

El detenido quedó filmado cuando entraba y salía del lugar, minutos antes de que se iniciara el fuego. Antes había golpeado y apuñalado a las víctimas.

El padre de Juan José Cruza, el joven detenido esta madrugada como presunto autor del triple femicidio de su ex pareja y dos de sus hijas en la ciudad bonaerense de Zárate, aseguró hoy que su hijo tenía problemas de consumo de drogas, confirmó que estaba prófugo de la Justicia y que colaboró con la Policía para su detención.

«No sé qué decirte. No me contó nada a mí. Yo hice pasar a la Policía para que lo detengan, pero no sé si tiene que ver o no”, dijo José, el padre de Cruza, a La Nación.

El hombre confirmó que su hijo “había estado preso por robo” como “cuatro años y pico en prisión”, pero que “hace un mes y pico” que estaba con “captura”.

«Yo no les dije que fue, solo que entren y que lo buscaran, él estaba re falopeado, que querés que te diga”, dijo el hombre sobre el momento de la detención.

Consultado sobre si creía posible que su hijo cometiera un triple crimen, José contestó: “No, la verdad que no” y agregó: “Yo estoy entre los dos lados. Por un lado, tengo a mi nieta y por el otro a mi hijo, estoy entre la espada y la pared”.

Por último, agregó que su hijo «siempre» se drogaba y que antes de ser trasladado a la comisaría, le llegó a decir que él “no había hecho nada”.