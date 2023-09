Haaland fue elegido mejor jugador del año por la UEFA por encima de De Bruyne y Messi

El delantero noruego fue el goleador de la última Champions League con 12 tantos y el Manchester City se consagró campeón.

Erling Haaland.Foto: UEFA.

Tras el sorteo de la Champions League 2023/24, el delantero noruego Erling Haaland le ganó la pulseada a Lionel Messi y a su compañero Kevin De Bruyne y recibió el premio al Mejor Jugador del Año de la UEFA por su gran tarea a lo largo del año entre el certamen continental y la Premier League jugando para el Manchester City.

El artillero cerró una temporada brillante a sus apenas 23 años, en donde convirtió 52 goles en 53 partidos disputados y asistió nueve veces a sus compañeros. Además fue clave para la obtención de la séptima Premier League del club, la FA Cup número siete y la primera Champions League en sus 142 años de historia.

“Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz”, expresó el noruego cuando le tocó subir al escenario a recibir el premio, junto a la futbolista del año Aitana Bonmatí del Barcelona y la selección española.

Y agregó que está en las mejores condiciones para afrontar una temporada similar o mejor: “Se trata de dejar la cabeza clara y ahora que ganamos la Champions League y todo debemos trabajar en la motivación como grupo. para mi es eso. Estoy listo para eso y para tener una gran temporada”.

