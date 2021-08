Guzmán anunció que el crecimiento del país llegará al 8% en 2021

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que la proyección de crecimiento para este año será un punto más alta.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que las proyecciones de crecimiento para este año llegarán al 8 por ciento, un punto más de la proyectada originalmente.

Las palabras de Guzmán fueron en el marco del cierre del Council of the America.

La palabra de Guzmán

La Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica, también con características heterogéneas, pero con una clara proyección de crecimiento vigoroso para lo que es el año 2021

Esta recuperación económica que el país está viviendo no viene de la nada, sino que es el resultado de políticas económicas concretas en la cual el Estado ha tenido un rol muy activo

Hemos recientemente actualizado nuestras proyecciones de crecimiento económico, en particular del crecimiento del Producto Bruto Interno, de 7% para el año 2021 a 8%

Vemos un crecimiento de la inversión. La inversión creció en el primer trimestre del corriente año 6,1% sin estacionalidad con respecto al último trimestre del año 2020 y 38,4% fue la variación interanual en términos reales

En el frente externo observamos más robustez. Las reservas internacionales han crecido en lo que va del año aproximadamente 7.500 millones de dólares

Observamos también una dinámica positiva en el frente comercial. En el mes de julio, las exportaciones alcanzaron 7.250 millones de dólares, que es el mayor nivel desde junio del año 2013

Estamos viendo una creación de empleo. El empleo en términos interanuales registrado creció 1,6% en el mismo mes con respecto al mismo mes del año anterior

Hay una política de protección social muy activa para lidiar con lo que ha sido una situación muy dura de la crisis macroeconómica

La distribución de los ingresos se ha mantenido estable, pero hay un desafío muy importante en términos de atacar los problemas sociales que más acucian a nuestra sociedad, incluyendo el problema de pobreza, de la desigualdad, y en particular, de la pobreza en nuestra población joven

Hubo una responsabilidad compartida en lo que fue el endeudamiento récord con el FMI y se busca resolver este problema sobre la base de una negociación y sobre la base de condiciones que la Argentina pueda sostener

Recuperación económica

La situación macroeconómica en la Argentina se está tornando mes a mes más robusta. La Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica, también con características heterogéneas, pero con una clara proyección de crecimiento vigoroso para lo que es el año 2021

Hemos recientemente actualizado nuestras proyecciones de crecimiento económico, en particular del crecimiento del Producto Bruto Interno, de 7% para el año 2021 a 8%. Junto a ello, lo que vemos es un crecimiento de la inversión. La inversión creció en el primer trimestre del corriente año 6,1% sin estacionalidad con respecto al último trimestre del año 2020 y 38,4% fue la variación interanual en términos reales

También en el frente externo observamos más robustez. Las reservas internacionales han crecido en lo que va del año aproximadamente 7.500 millones de dólares. Esto se corresponde a un crecimiento de 3.200 millones de dólares, más el crecimiento que se da por la reciente incorporación de los Derechos Especiales de Giro a las reservas internacionales por un monto de aproximadamente de 4.300 millones de dólares. Sumado a la reestructuración de la deuda con acreedores privados que significó un alivio importante para el frente externo, da una mayor resiliencia en este frente

Observamos también una dinámica positiva en el frente comercial. En el mes de julio, las exportaciones alcanzaron 7.250 millones de dólares, que es el mayor nivel desde junio del año 2013. Esto representó un crecimiento del 47,1% en términos interanuales. El saldo comercial del mes de julio fue superavitario en 1.537 millones de dólares, alcanzando en los primeros siete meses del año un resultado positivo de la balanza comercial en el monto de 8.310 millones de dólares.

Estamos viendo una creación de empleo. El empleo total registrado de la economía creció en 19.800 puestos en el mes de mayo, último mes para el cual contamos con datos. El empleo en términos interanuales registrado creció 1,6% en el mismo mes con respecto al mismo mes del año anterior

Política fiscal

Estamos observando una dinámica fiscal que consideramos consistente con lo que fue el planeamiento sobre la base de nuestra Ley de Presupuesto para el año 2021. La política fiscal tiene como primer precepto que el Estado juega un rol central en propiciar la recuperación económica. Tanto vía una política fiscal contracíclica, como vía una reasignación de los gastos hacia aquellos componentes que más impacto tienen para la recuperación económica a corto plazo y generan mayor capacidad productiva en el mediano plazo. Yendo a los números, lo que hemos observado en los primeros siete meses del año es un resultado primario del 0,7% del Producto en cuanto al déficit fiscal primario

Hay una política de protección social muy activa para lidiar con lo que ha sido una situación muy dura de la crisis macroeconómica que había empezado en abril de 2018, a lo que se sumó la pandemia, que fue un golpe para todo el mundo, y por supuesto fue un golpe para la Argentina que había en los años previos, perdido acceso al crédito. En ese sentido, la distribución de los ingresos se ha mantenido estable, pero hay un desafío muy importante en términos de atacar los problemas sociales que más acucian a nuestra sociedad, incluyendo el problema de pobreza, de la desigualdad, y en particular, de la pobreza en nuestra población joven

Esta recuperación económica que el país está viviendo no viene de la nada, sino que es el resultado de políticas económicas concretas en la cual el Estado ha tenido un rol muy activo en proteger al trabajo, a la producción, a los sectores vulnerables, y de modo general, proteger las capacidades productivas y sociales que existen en nuestra economía. Haber podido preservas esas capacidades es lo que le permite a la economía argentina estar en el sendero de la recuperación que se viene viviendo

Deuda y negociación con el FMI

Al mismo tiempo, estamos resolviendo los problemas de las deudas insostenibles uno a uno y esperamos seguir llevando adelante esta tarea fundamental para fortalecer la estabilidad macroeconómica en la cual hay responsabilidad compartidas entre acreedores y deudores, y con esa lógica deben ser solucionados los problemas. Ese fue el principio sobre el cual se basó la reestructuración de la deuda que se llevó adelante en 2020, que implicó sobre la base de un consentimiento del 99% de los acreedores de nuestra República, un alivio importante de 37.000 millones de dólares aproximadamente en una década en pagos de deuda

Sobre el mismo principio, entendiendo que hubo una responsabilidad compartida en lo que fue el endeudamiento récord con el FMI es que se busca resolver este problema sobre la base de una negociación y sobre la base de condiciones que la Argentina pueda sostener

Rol del Estado

En el mundo, los Estado Nación han adquirido mucho más conocimiento de golpe de la importancia de proteger a la gente y a las capacidades productivas de la economía. Se ha adquirido más conocimiento sobre el rol que juegan los Estados para que haya una economía de mercado que funcione mejor.

Rol del Estado para proteger estas capacidades y también poder contar con los recursos para las políticas de infraestructura, salud pública, educación, desarrollo científico y tecnológico. Nosotros en la Argentina, también en el plano del multilateralismo, estamos contribuyendo a estos debates.

Tributación internacional

El año 2021 es un año en el cual hay contenido en las discusiones que se observan en el G20, en los debates que se dan a nivel multilateral, buscando abordar y buscar soluciones a los principales problemas que la humanidad ha venido enfrentando, tales como las problemáticas de la desigualdad y de la sostenibilidad ambiental.

La Argentina también está contribuyendo a este debate en por ejemplo lo que es avanzar en un esquema más adecuado de tributación internacional en condiciones para que los países cuenten con financiamiento para que las transformaciones productivas que se requieren para poder tener un mundo ambientalmente sustentable.