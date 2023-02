Guido Süller destrozó la serie de Fort: «Enterraron la memoria de Ricardo»

En Argenzuela, el mediático fue durísimo con «El comandante Fort», la producción sobre el fallecido Ricardo.

La plataforma Star+ estrenó hace unos días «El comandante Fort», la nueva serie documental sobre la vida de Ricardo Fort, el mediático empresario argentino fallecido en 2013 que en pocos años se convirtió en una de las celebridades más reconocidas y controvertidas de Argentina.

Entrevistado en Argenzuela, el programa de Jorge Rial , Guido Süller, ex pareja del fallecido, fue lapidario con la serie: “Si hubieran hecho nuestro romance, en esas épocas donde ser gay estaba prohibido, hubiera sido interesante. Ahí vivías la adrenalina de lo prohibido. Era actuar todo el tiempo, tocarnos por debajo de la mesa para que no nos vean o nos hacíamos una seña con los ojos y nos matábamos en cualquier rincón porque nos deseábamos. Es un desperdicio. La verdad que lo que hicieron fue enterrar la memoria de Ricardo”.

“Ricardo fue un rebelde que no quería seguir con el legado de la familia. Él quería ser artista. La madre lo apoyaba un poco porque él era una cantante lírica. Los hermanos no se lo bancaban. Y cuando Ricardo se enfermó, no estuvo la presencia familiar”, cerró al respecto.