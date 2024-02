Guido Bisterfeld: «no era una campaña del miedo, como decían, era una campaña realista que tratamos de advertir»

Así lo expresó el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, que además aseguró que no existen interlocutores en la relación entre el gobierno nacional y las provincias y el diálogo está totalmente cortado.

Bisterfeld dijo que la amenaza de Javier Milei de no mandar fondos a las provincias es algo que sucede desde su asunción. «El último ingreso de partidas discrecionales a La Pampa fue el 7 de diciembre cuando todavía estaba Alberto Fernández en el gobierno. Hace más de dos meses que no recibimos ingresos de los convenios firmados, porque si bien se denominan discrecionales, están los convenios, los respalda una ley, y están en el presupuesto», explicó, y detalló que corresponden a obras en ejecución, Fondo de Incentivo Docente, y compromisos asumidos, entre otros fines.

En esa línea, dijo que «todos los compromisos, especialmente la obra pública, se están afrontando con fondos provinciales», no obstante, aclaró que «en todos los casos se realizan los reclamos administrativos correspondientes. En el tema del déficit previsional, por ejemplo, tampoco está ingresando y ya se remitió la nota al Anses. El déficit previsional estimado en octubre era de 60 mil millones de pesos, y ahora por lo menos va a ser el doble. Son cifras muy importantes, y preocupan».

– ¿Hay interlocutores a nivel nacional con quiénes hablar?

– Eso es lo más preocupante de todo, no hay. En el área de Hacienda nos habían citado hace unos 15 días a una reunión y la suspendieron faltando 48 horas. No tuvimos reuniones con el ministro Caputo, ni con el secretario de Finanzas, no hay contacto.

– ¿Quién es el funcionario responsable?

– El secretario de Relaciones con las Provincias, que fue designado la semana pasada. Es un arquitecto de La Plata, que si uno lo googlea no tiene los mejores antecedentes, y sin experiencia en el tema, lo cuál es más preocupante. Lo mismo le pasa a la gente de Obras Públicas, están sin interlocutor. Habían empezado a tener contacto con el ministro Ferraro, fue despedido, Caputo absorbió el área y también están paralizados.

– Lo que queda en claro de todo esto es que un gobierno que dijo que todo lo iba a pagar la casta pero, en La Pampa por lo menos, al ajuste lo van a pagar los jubilados, los trabajadores de las empresas privadas que dependen de los ingresos de fondos nacionales para continuar las obras, y todos los trabajadores del Estado…

– Sí, sin duda. Es más, yo creo que este plan de ajuste, esta ley ómnibus que dicen que es para lograr el equilibrio fiscal, es un gran plan de negocios, una redistribución enorme de ingresos desde la clase media y las clases más bajas, hacia los grandes grupos económicos. Sobran ejemplos, ¿qué necesidad o qué tipo de ajuste es derogar la ley de Tierras? ¿Qué impacto tiene en el déficit fiscal? Reconocemos que ese es el problema, si ganaba Massa había que hacer un ajuste, porque el nivel de inflación era elevado. Pero con la gente adentro, fundamentalmente. No ajustando y que la gente no pueda viajar en colectivo, no pueda llegar a comer. La verdad que la situación es muy preocupante.

El asalariado está perdiendo poder adquisitivo, a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno provincial y los municipios en la paritaria, donde pudimos ofrecer un 10% que sabemos que no alcanza.

– Y la inflación de enero se calcula en un 21%…

– Se conoció que en CABA da 21,7%, creemos que no va a bajar del 20. Nosotros tenemos paritaria nuevamente el día 21 de febrero y nuevamente vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo posible porque sabemos que el salario del trabajador no debe perder poder adquisitivo, porque es un elemento dinamizador de la economía. Es un círculo virtuoso, porque la economía se potencia de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, el efecto derrame no existe.

– El secretario de Trabajo Marcelo Pedehontaá advirtió que están viendo que va a empezar, si la economía sigue como sigue, una seguidilla de cierres de pymes. Si ocurre, va a haber un índice de desocupación que puede llegar a incrementarse, luego de haber tenido índices muy buenos el año pasado…

– Sí, lamentablemente ya lo estamos viendo. En el correo se ve cola recibiendo el telegrama de despido. Por un lado esto trae menor recaudación, menor actividad económica, y por otro lado también el problema social, que eso trae aparejado. Es gente que se queda sin trabajo y lamentablemente el Estado va a tener que estar ahí para apuntalarlo, para apoyarlo y que no le falte el alimento a toda esa población.

– ¿Hasta cuándo nos alcanzan los ahorros los pampeanos? Para digamos mantener más o menos un tren económico que nos permita a todos los sectores reducir nuestras expectativas, pero seguir en juego…

-Dar un plazo es muy difícil porque depende de muchas variables. Diariamente nos reunimos para hacer el flujo de ingresos, el flujo de gastos, priorizando aquellos gastos que como lo ha dicho el gobernador, se va a priorizar a los servicios esenciales que presta el Estado, salud, educación, justicia, seguridad y el alimento a la población vulnerable. También honrar los compromisos que están asumidos, por ejemplo, toda la obra pública que está iniciada, todos los convenios que ha firmado el gobierno provincial se va a honrar ese compromiso porque del otro lado hay un empresario, una empresa conductora, que ha invertido, ha hecho el gasto y está presentando el certificado y lo desea cobrar en tiempo y forma. Trataremos de resistir lo máximo posible, La Pampa históricamente ha sido muy sólida financiera mente, queremos seguir con esa política de Estado. La solidez financiera no es un fin en sí, sino que es un medio para lograr un Estado presente que pueda llegar a todo lo largo y ancho de La Pampa.

– ¿Entiende el empleado público la situación?

– Yo creo que está entendiendo. Si bien sabemos que hay muchos empleados públicos que votaron al presidente Milei, creo que está entendiendo ahora que lo que nosotros decíamos en la campaña, no era una campaña del miedo, como decían, era una campaña realista que tratamos de advertir. Lamentablemente fue elegido con toda legitimidad, pero desde la Pampa, por supuesto nos vamos a oponer a todas estas medidas que perjudiquen a los pampeanos.

“No hay ninguna obra parada”.

Bisterfeld señaló que en el país hay casi 3.500 obras paradas por la falta de fondos nacionales, pero en La Pampa, si bien las debería financiar Nación, «hoy por hoy se están pagando los certificados con fondos provinciales. De las financiadas por Nación, hoy no hay ninguna obra parada, por ejemplo la Ruta 18, la 20, la Travesía Urbana de Acha, todo lo que es saneamiento en Santa Rosa y diversas localidades. Todo lo está financiando la provincia».

El ministro señaló que esos fondos extra, a valores del presupuesto son 45.000 millones de pesos, «justamente en estos días estamos trabajando en actualizar esos valores. Creemos que va a ser arriba de 140.000 millones aproximadamente, con la actualización», lo que significa un 12% del presupuesto provincial.

Y recordó que el gobernador había dicho que tenía un presupuesto A o B, de acuerdo con el resultado de las elecciones. «Tenemos el B, que era un 25% menor que el A, previendo un recorte de remesas de Nación, pero nos sorprendió la magnitud, es mayor de lo que se había anunciado. Ahora hay por lo menos un 12% o más que hay que gastar para compensar», explicó. Y añadió que «el Fondo de Libre Disponibilidad que podíamos destinar a obra pública, a aumento de los salarios estatales, a promoción de la actividad productiva, u otra finalidad, se está usando para compensar esto».

Hiperinflación y dolarización.

Bisterfeld señaló que el gobierno nacional «está tomando todas las medidas para llegar una hiperinflación, para llevarnos a una estanflación que le dé el marco adecuado para dolarizar o tomar medidas más drásticas», y advirtió que «vamos camino a eso con las medidas que están tomando. Va a haber un parate económico muy drástico». Asimismo, dijo que «hoy no están dadas las condiciones para dolarizar, desde nuestro punto de vista no están. Ir a una dolarización, que sería todavía más nefasto, totalmente».

