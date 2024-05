Griselda Siciliani confirmó que está iniciando un romance con Luciano Castro: «Estamos re bien»

Después de tantos rumores, la actriz reveló que está en una relación con la ex pareja de Sabrina Rojas y Flor Vigna.

Después de tantos rumores, se confirmó la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro. Los actores ya habían tenido un romance muchos años atrás y ahora volvieron a reencontrarse para tener una segunda oportunidad.

Fue la actriz quien confirmó la noticia en el programa A la tarde. El cronista del programa logró dar con la ubicación de Siciliani y trató de obtener su palabra desde atrás de la valla, donde se encontraba grabando. “Griselda, pulgar arriba o pulgar abajo, ¿con Luciano Castro todo bien? ¿Están saliendo?”, le preguntó a la distancia.

La actriz miró a cámara y levantó el dedo gordo de su mano derecha y dijo: «Si. Estamos re bien». Esto no sorprendió a nadie, ya que en las últimas horas se los había visto juntos compartiendo un momento en un restaurante.

Por otro lado, Guido Zaffora también contó la información que obtuvo en Intrusos. “Estoy hablando con Griselda”, comenzó diciendo mientras leía el mensaje desde su teléfono. “Ellos tuvieron varias vueltas, como una pareja sexual, muy buen sexo”, contó.

“Griselda, separada de Suar, Castro en el 2007 estaba empezando con Sabrina y ahí se corta. Según me contó una fuente directa, Castro fue impoluto mientras salía con Sabrina, de hecho ella era la que le manejaba las redes sociales, se enamoró y formaron una familia. Pero después, cuando se separaron, volvieron a la carga, pero como una pareja touch and go, lo que no me aseguran es si esto siguió durante la etapa de Flor Vigna», cerró.