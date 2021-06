Gravísimo accidente entre tres automóviles en General Pico

Uno de los automóviles habría sido sustraído.

Uno de los vehículos habría sido sustraído, un Chevrolet Agile y su conductor sería el único herido.

Son tres los vehículos involucrados. El Agile, un KIA y un Renault 4 L.

El comisario Lucas Rinaldi, de Comisaría Tercera, dijo que «estamos en plena investigación de lo ocurrido, aparentemente el Agile es sustraído, el adulto que lo conducía es la única persona lesionada, aparentemente fue sustraído en calle 17, hay una persona damnificada que está realizando la denuncia», agregando que «se produce un choque de tres vehículos, los otros conductores no están lesionados, pero no tenemos mayores detalles aún; el hombre (quien conducía el vehículo aparentemente sustraído) llegó hasta cerca de la Comisaría corriendo, no sabemos si para escapar o pedir auxilio, una de las otras conductoras lo estaba persiguiendo».

“Pudimos corroborar que el sujeto, luego de sustraer el automotor en barrio talleres, emprende la fuga en calle 9 en dirección oeste y al llegar a la 9 y 300 se encontraban al menos dos vehículos delante de él esperando el pase del semáforo, una camioneta y un Renault 4L, y colisionó contra ambos”.

“Posteriormente el conductor intenta descender del mismo y darse a la fuga y es aprehendido por personal policial de Comisaría Tercera. Los detalles del robo ya son materia de investigación, el conductor y aparente autor de la sustracción fue demorado y trasladado hacia el nosocomio local”, explicó el fiscal.

En el lugar, el Chevrolet Agile culminó con su parte trasera arriba del cordón, y grandes daños en su carrocería. Por su parte, la camioneta KIA sufrió algunos daños en su lateral izquierdo, mientras que el 4L que se encontraba en la escena del accidente a más de 20 metros, sufrió roturas en su paragolpe.

Trabajó personal policial de la Agencia de Investigación Científica, policía de Comisaría Tercera, el SEM, una dotación de Bomberos Voluntarios, y también se hicieron presentes en el lugar el fiscal Guillermo Komarofky, la comisario inspector Vanina Fileni, el jefe de la Unidad Regional II, Cristian Dupuy, el comisario Lucas Rinaldi, entre otras autoridades judiciales y policiales.