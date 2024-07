Grave denuncia contra el padre del gobernador de Corrientes: «Me violó y producto de eso tuve un hijo»

La mujer indicó que denunció los abusos sexuales, pero la Justicia cajoneó la causa. Ahora pide el ADN para determinar si el acusado es el progenitor y no tuvo respuestas.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Foto NA: JUAN VARGAS

Una mujer radicó una grave denuncia contra el padre del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al remarcar que la «violó desde que tenía 14 años» y producto de esos abusos sexuales nació un hijo que en la actualidad «tiene 12 años» y que se negó a reconocer.

Violeta Yegros pide justicia y para ello se acercó con el objetivo de tener visibilidad a las distintas marchas que en esa provincia se realizan para reclamar por la aparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, desaparecido el pasado 13 de junio de la localidad de 9 de Julio.

«Soy nacida y criada en Ituzaingó, Corrientes, y desde que tenía 14 años sufrí abusos sexuales por parte de Manolo Valdés, padre del gobernador Gustavo Valdés», indicó la mujer en declaraciones a radio Splendid AM 990.

La denunciante reveló que como producto de esas violaciones «nació un hijo» hace ya 12 años.

«Desde que quedé embarazada él siempre trataba de manipularme, de hacerme tener miedo para que no hable. Cuando me abusaba, me daba una pastilla para no quedar embarazada», afirmó.

Asimismo, precisó que al momento de radicar la denuncia judicial buscó testigos, pero ninguno se quiso presentar.

«Todos las personas me decían `sabemos que tenés razón, te creemos, pero no te podemos salir de testigo`. Hice la denuncia, pero como soy pobre y humilde manipularon la causa a su antojo», remarcó.

La mujer sostuvo que pide «el ADN» para determinar si el padre del gobernador Valdés es el progenitor del niño, pero no puede concretarlo.

«Corrientes es un lugar en el que la Justicia esta manejada por los políticos. No me extraña que mi causa esté encajonada. Más que encajonada, diría que está en una bolsa negra llena de telarañas», graficó Yegros.

Por último, señaló que fue «a las marchas» para «ser escuchada», al tiempo que mostró algo de resignación al indicar: «Aunque tenga el mejor abogado del mundo, estamos luchando contra el poder».