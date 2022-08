Gran triunfo de San Lorenzo sobre Racing en Avellaneda

El Ciclón obtuvo una gran victoria por 2 a 1 sobre la Academia, con goles de Méndez y Vombergar para la visita y Copetti que igualó transitoriamente para los locales, que terminaron con nueve por las expulsiones en el segundo tiempo de Chancalay y Sigali.

San Lorenzo, por su parte, cuando no logró tener la pelota, no se desesperó y se hizo fuerte en defensa y en mitad de cancha. Por momentos, el elenco azulgrana le cortó el circuito de pases a Racing, aunque no pudo ser lo suficientemente vertical.