Gran Hermano prepara una sanción para Agostina por su desafortunado comentario sobre la AMIA

La jugadora quedó en el ojo de la tormenta tras una polémica frase sobre el atentado a la mutual judía.

Agostina Spinelli tuvo un exabrupto que la podría dejar fuera de juego, teniendo en cuenta que es una de las nominadas para abandonar la casa el próximo domingo; y Gran Hermano comunicó este viernes qué decisión tomará al respecto.

La policía, que se encuentra enfrentada con Furia, lavaba los platos y Bautista los secaba, pero el jugador uruguayo le dijo que iba a dejar su puesto porque quería buscar alguna de las golosinas que ingresaron los familiares a la casa en el juego de «Congelados».

“Andá, si no vuelan. Como la AMIA”, dijo la jugadora, haciendo alusión al atentado a la mutual judía perpetrado en el año 1994, que se cobró 85 vidas y que a casi 30 años aún no pudo ser esclarecido. El comentario no tardó en volverse viral y generar muchísimo repudio.

Qué decidió Gran Hermano por el desafortunado comentario de Agostina sobre la AMIA

El conductor de la gala de los viernes, Robertito Funes Ugarte, no eludió la polémica y advirtió que la producción se encuentra evaluando una determinación y que la jugadora puede afrontar una severa sanción en las próximas horas.

“Queremos comunicar que GH está evaluando qué decisión tomar frente a los repudiables dichos que ha dicho Agostina”, explicó Funes Ugarte en La noche de los ex, y anunció que “la resolución será revelada el próximo domingo”.