Gran Hermano: el juego del hielo, plagio del Beso del Osito

La noche de Halloween de Gran Hermano se puso caliente cuando empezaron a pasarse hielo de boca en boca. La idea no es original. ¿Qué dirá su autora?

Gran Hermano tuvo este viernes su fiesta temática de Halloween y pasaron otra noche divertida dentro de la casa. El momento más «caliente» de la noche lo protagonizaron las chicas de la casa cuando comenzaron el «juego del hielo», que consistió en ir pasándoselo de boca en boca, al borde del beso. ¿Creativos? Para nada.

Romina, Julieta, Daniela, Coti, Juliana, Martina, Mora y la «Tora» participaron del picante juego que encendió la pantalla de la transmisión en vivo de Pluto TV.

El juego del hielo es una copia del «Beso del Osito» que en 2007 creó Jésica Gómez quien por su creación fue apodada «Osito». Aquella edición fue una de las más populares y la del pico de rating en la final.

Incluso tuvo una cumbia que sonó en los boliches. «El Beso del osito, cómo me gusta, tu hielo, me provoca»… En el verano de 2008, en boliches como Sunset sonaba a más no poder.

Desde que salió del reality, Jessica Gómez trabajó en teatro, hizo programas infantiles y tuvo una cabina de fotos de las que se contratan para eventos y fiestas.

“Con los chicos del programa tenemos un grupo de WhatsApp, nos llevamos súper. Nos hablamos todo el tiempo, tenemos un vínculo muy afianzado”, reveló en una oportunidad quien es la mejor amiga de Griselda Sánchez a quien conoció en la casa más famosa del país.