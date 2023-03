Gran Hermano: así fue el picante debate con Romina, la última eliminada

La diputada, muy criticada por varios panelistas y ex compañeros, estuvo este martes mano a mano en el piso de Telefe.

Romina Uhrig se convirtió el domingo en la última eliminada de Gran Hermano, quedando a un paso de la final del certamen, y este martes se sometió al clásico debate con Santiago del Moro y el resto de los panelistas.

La diputada fue constantemente cuestionada por Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y otros panelistas de Telefe, además de varios ex jugadores, por lo que se esperaba con mucha expectativa su reacción ante las filosas preguntas.

El debate con Romina, la última eliminada de Gran Hermano

Por qué se peleó con Alfa

«Habíamos pegado mucho cariño. Hablé tres veces con él. Y después cada vez era peor. Me seguía peleando por atrás. Yo ya no lo podía escuchar más», recordó.

La reacción de Romina cuando le adjudicaron que le dijo «mogólico» a Nacho

Si bien no le mostraron el tape, Costa y Analía Franchín le aseguraron a Romina que le dijo «mogólico» a Nacho. La diputada se mostró incrédula.

Por qué entró a la casa

«No quería que lo utilicen. Había cosas que no querían contar. A los 18 años yo quería entrar en Gran Hermano, pero no tenía hijas. Ahora estaba con Walter, a punto de separarnos, y lo vi como una gran oportunidad. Y es real que lo hago por mis hijas: vi la oportunidad de poder trabajar para darle todo a mis hijas», explicó.

«No soy ninguna manicura pobre»

«Nunca quise dar lástima. Tengo mi trabajo. No tengo casa ni propiedades. Le firmé una casa a Walter, y lo menos que quería era pelearme por un terreno. No tengo propiedades y sino no me iba a meter en un reality a exponerme», aclaró.

«Estoy separada»

«Sí, estoy separada desde cinco meses antes de entrar», aclaró sobre rumores que se habían disparado.

Por qué se puso en el lugar de «madre» de la casa

«Yo soy así en mi vida. Yo entré a ser yo. Soy muy hincha del orden, de limpiar», contó.

Por qué cree que fue eliminada

«No se nada, tampoco por qué la gente me eligió. Quizás el cariño por los chicos que quedaron, que son grandes personas. También cosas que se me vienen a la cabeza, que quizás podía ser juzgada porque fui diputada o por el tema de las nenas», analizó.

«Tenía muchas ganas de salir»

«Abrí la puerta y salí feliz, contenta», reveló la diputada en su primera declaración como ex participante.