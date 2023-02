Gran Hermano: así fue el picante debate con Alfa, el último eliminado

Walter, el último eliminado del reality, estuvo este lunes con Santiago del Moro y los panelistas para hablar de su paso por la casa.

Alfa se convirtió este domingo en el nuevo eliminado de Gran Hermano, y como siempre, estuvo este lunes en el debate en Telefe con Santiago del Moro y el resto de los panelistas, en lo que fue un mano a mano más que picante.

Se esperaba conocer la opinión de Walter en su polémico paso por el reality y que explique que por qué cree que la gente lo eligió para salir de la casa. También la reacción del resto del panel.

MINUTO A MINUTO DE ALFA EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO

Quién cree que ganará Gran Hermano

«No se. Me gustaría que gane Romina», sorprendió Alfa.

No se sorprendió con quiénes lo votaron

Al ex participante le mostraron quiénes lo nominaron y afirmó que no lo sorprendió en ningún caso.

Por qué dijo que Camila afuera de la casa no le «duraba ni cinco minutos»

«Mentí. Decía algunas cosas para descubrir cuánto tiempo tardaba en enterarse toda la casa», aseguró.

Sus declaraciones homofóbicas

«Yo nunca traté de enfermos y degenerados», aseguró a pesar de que todo se vio en las cámaras. Luego comparó la sexualidad con una adicción como el tabaco.

Su bronca contra Ariel

«No tengo nada contra él porque estaba jugando. Me quiso sacar con usando el reglamento. Me enojó mucho», recordó.

Su relación con Camila

«Lo recibí con la mejor. Yo vi que había un gran vacío hacia Camila. Creo que es una personal brillante. Ella se destaca. No estoy enamorado de ella. Yo fui como un apoyo para ella», aseguró.

«No es contra Romina sino con la manera de jugar»

Alfa aseguró que adentro de la casa se olvidaba que estaban los micrófonos y las cámaras.

«Nunca me sentí poderoso»

«Siempre fue el mismo desde el primer día. Nunca me creí el dueño de la casa. Tengo 60 años y no iba a cambiar mi forma de ser», analizó.

«Es un juego y me tocó perder»

El ex participante reconoció que quizás se equivocó en enfrentarse a Romina. «Ella jugó mejor, y por eso me quedé afuera».