Gran Hermano 2023: Martín Ku no pudo salvar a nadie pero envió a placa a Catalina

Este jueves, el líder Martín volvió a modificar la placa para la definitiva de cara a la eliminación del próximo lunes.

Entre escándalos, peleas y sanciones, este miércoles se definieron los nominados de la tercera semana de Gran Hermano 2023, aunque este jueves, el líder de la casa -Martín Ku- tuvo la posibilidad de modificar la placa salvando y subiendo a uno de los participantes.

No obstante, tras dialogar con varios compañeros sobre su decisión respecto de a quién sacar de la placa de nominados, GH nuevamente sancionó al «chino»: no pudo salvar a nadie -aunque sí conservó la potestad de enviar a alguien a placa-, le fue quitado el regalo por ser líder y no podrá participar de la próxima prueba de liderazgo.

Luego de mencionar que no se puede comunicar la decisión a nadie, el dueño de la casa más famosa del país indicó que el líder «tampoco puede pedir consejos a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión».

«No has respetado estas normas elementales», señaló ‘Big Brother’ a Martín, actual líder de la semana.

Completamente impactado por la decisión, el «chino» quedó mudo, al igual que la casa, mientras que Juliana ‘Furia’ simplemente atinó a aplaudir la decisión de la producción.

De esta manera, al «chino» sólo le quedaba la posibilidad de subir a alguien a placa: Catalina se sumó a la lista de nominados compuesta por Juliana, Williams, Carla, Florencia Lisandro y Sabrina.