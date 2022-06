Gran debut: en su primer mes de ventas, el Fiat Pulse ya lidera el segmento B-SUV

Con 560 unidades patentadas durante mayo según las estadísticas de ACARA, el B-SUV de la marca italiana fue la gran novedad del ranking, metiéndose entre los 10 autos más vendidos y ubicándose en el primer puesto en su segmento.

Disponible en tres versiones (Drive, Drive CVT e Impetus), cuenta con el motor naftero Firefly 1.3 de 99 CV o el nuevo Firefly 1.0 turbo de 120 CV y una completa dotación de confort y seguridad.

Justo cuando se cumple un mes de su lanzamiento, el Fiat Pulse ya demuestra la buena aceptación que está logrando en nuestro mercado: según las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en mayo se patentaron 560 unidades del producto de la marca italiana, lo que lo llevó a liderar el segmento B-SUV.

Con dicha cifra, el Pulse alcanzó a meterse entre los 10 autos más vendidos del mercado durante el mes pasado, ranking que lideró otro producto de la compañía, el Cronos, con 2.805 unidades, lo que demuestra el buen presente de la marca que forma parte del Grupo Stellantis. Si bien este es sólo un primer resultado y, teniendo en cuenta el contexto que vive nuestro mercado, está condicionado a la disponibilidad de unidades, no hay dudas de que el B-SUV arrancó con el pie derecho.

Desarrollado sobre la plataforma MLA –una evolución de la que utilizan el Argo/Cronos, con más refuerzos estructurales y tecnología que le permiten contar con más elementos de seguridad y asistencias a la conducción, el Pulse se destaca por su diseño. Si bien cuenta con un innegable aire de familia con el hatchback, también dispone de características propias que logran diferenciarlo, como el sector frontal, con faros más grandes, de formato más horizontal e iluminación de Led, tanto para las luces principales como para las de circulación diurna.

De perfil es donde más se nota el aire de familia con el Argo, ya que comparte con él las puertas y el pilar A. Para darle un toque más personal, agrega el techo pintado de negro en contraste con la carrocería, un recurso muy utilizado por otros competidores. Tampoco faltan las barras de techo y unas vistosas llantas de aleación con terminación diamantada, así como las suspensiones con mayor despeje. Por último, la parte trasera es, al igual que el sector frontal, una de las partes con mayor personalidad: posee un portón trasero con trazos y formas más marcadas que en el hatchback, junto con faros de aspecto más tridimensional. El portón está rematado por un prominente alerón que continúa la línea y el color del techo.

Puertas adentro, la marca italiana decidió jerarquizar al Pulse con un tablero completamente distinto y con nuevos elementos que poco a poco se irán introduciendo en el resto de la gama. Todo el frente es de diseño propio, comenzando por la pantalla del sistema multimedia y las salidas de aire trapezoidales que se ubican por debajo. También son nuevos los comandos de la climatización, que mantiene perillas y botones físicos, más intuitivos que otros sistemas que recurren sólo a superficies táctiles.

A nivel de equipamiento, en Argentina el B-SUV se ofrece en tres versiones: Drive MT, Drive CVT e Impetus CVT. La versión Drive MT cuenta con climatizador automático, control de velocidad crucero, sistema multimedia Uconnect con pantalla táctil de 10,1” compatible con Android Auto y Apple CarPlay con conexión inalámbrica, cargador inalámbrico, dirección eléctrica, volante multifunción, puertos USB tipo A y C, sistema TC+ (Traction Control Plus), levantavidrios eléctricos delanteros y traseros con one touch, sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, computadora de a bordo con display de 3,5”, faros de Led, sensores de estacionamiento traseros y llantas de aleación de 16”.

La versión Drive CVT agrega manijas y carcasa de los espejos color carrocería, consola central con apoyabrazos, posavasos y portaobjetos y modo Sport.

La versión Impetus 1.0 CVT suma cámara de retroceso HD con líneas de guiado, cargador inalámbrico, Keyless Entry’Go, encendido remoto, volante revestido en cuero, asiento trasero rebatible 60/40, sensor de lluvia y crepuscular, tapizado de cuero, instrumental digital con display de 7”, faros antiniebla delanteros con función cornering, navegador integrado, espejos rebatibles con luz de cortesía, llantas de aleación de 17” con terminación diamantada y pintura bicolor.

En cuanto a seguridad, toda la gama dispone de airbags frontales y laterales (4), frenos con ABS/EBD/BA, control de tracción y estabilidad, sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos, anclajes Isofix y asistente al arranque en pendientes. Adicionalmente, la variante Impetus agrega frenado autónomo de emergencia, sistema de mantenimiento de carril activo y encendido/apagado automático de luces altas.

Mecánicamente, las variantes Drive están impulsadas por el conocido motor naftero Firefly 1.3 (aspirado) de 99 CV y 13 kgm de torque, que puede asociarse a una caja manual de 5 marchas o a una transmisión automática CVT con 7 velocidades simuladas. Por su parte, la Impetus estrena el propulsor Firefly 1.0 turbo de 120 CV y 20,4 kgm de par, que se acopla únicamente a la caja automática CVT. Teniendo en cuenta su propuesta más aventurera, toda la gama cuenta con el sistema TC+, Traction Control Plus, que emula la función de un diferencial autoblocante.