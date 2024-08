Google presentó una inteligencia artificial gratuita diseñada especialmente para tareas diarias en smartphones

En el evento anual de la compañía se dieron a conocer las novedades y avances de Gemini.

Google presentó una inteligencia artificial gratuita y diseñada especialmente para smartphones.

Google anunció ayer, en su evento anual Made by Google, una importante novedad en sus flamantes smartphones Pixel 9: el asistente predeterminado en estos dispositivos será Gemini, el chatbot impulsado por IA de Google, en lugar del conocido Google Assistant.

Según se presentó en el streaming oficial a través de YouTube, la inteligencia artificial de Google, evolucionó y, al estar diseñada especialmente para ser usada en smartphones, será mucho más útil para todas las tareas diarias, ya sea de productividad, entretenimiento o comunicación.

La nueva experiencia, llamada Gemini Live, permitirá a los usuarios mantener conversaciones fluidas y naturales, si necesidad de ingresar prompts profesionales. La idea es conversar con la IA como si fuera un amigo o asistente, quien podría ayudar a responder preguntas sobre diversos temas, buscar espacios libres en la agenda para coordinar reuniones, resolver problemas, buscar información sobre eventos actuales o históricos, evacuar dudas, crear playlists de audio o video y planificar proyectos.

Gemini estará totalmente integrado en la experiencia de usuario de Android. Esto le dará más capacidades conscientes del contexto que solo son posibles en Android. Por ejemplo, podrá ayudar a los usuarios, independientemente de lo que estén haciendo en tu teléfono Android.

Con solo pulsar prolongadamente el botón de encendido o decir “Ey, Google” y Gemini aparecerá y se le podrá consultar sobre lo que el usuario esté viendo en pantalla, incluso si es un video de YouTube. Además, la herramienta estará integrada a Google Maps, para responder con direcciones e indicaciones.

De esa manera, la nueva inteligencia artificial se complementa con todas las aplicaciones y herramientas y, a diferencia de otros asistentes, lo hará sin tener que saltar entre aplicaciones y servicios.

Por último, la empresa anunció que lanzará nuevas extensiones en las próximas semanas, como Keep, Tasks, Utilidades y funciones ampliadas en YouTube Music, para que los usuarios puedan encargarle a la IA casi cualquier tarea, desde agregar productos a una lista de compras de supermercado, buscar contenidos dentro de Gmail, crear recetas, chequear la agenda, programar recordatorios y hasta generar imágenes inéditas.

Novedades en Android

.Inteligencia artificial integrada, segura y privada

Con Gemini profundamente integrado en Android, Google renovó su sistema operativo para poner a la inteligencia artificial en el centro. Sea cual sea la tarea, es fundamental que tu información personal esté protegida y sea privada. Así, con tu permiso, Gemini puede ayudarte a conectar tus datos personales relevantes con todo el conocimiento de Google, como por ejemplo crear una rutina diaria de ejercicios basándose en tus datos y correos electrónicos de tu entrenador personal, o utilizar documentos de tu Drive para escribir un trabajo práctico.

Además, con Gemini Nano en Pixel 9, ahora podés usar Call Notes para resumir el audio de una llamada telefónica o Pixel Screenshots para guardar y organizar tus imágenes. Así, tanto si tus datos se procesan en la nube como en el dispositivo, viven dentro de la arquitectura segura de extremo a extremo de Google, manteniendo tu información segura y privada.

Google aclaró que Gemini puede hacer todo esto con un enfoque seguro y todo en uno que no requiere la entrega a un proveedor de IA de terceros que puede que no conozcas o en el que no confíes. Y como Android es el primer sistema operativo móvil con un gran modelo de IA multimodal en el dispositivo, llamado Gemini Nano, tus datos nunca salen de tu teléfono para algunos de los casos de uso más delicados.

.Pixel Studio

Pixel Studio es una nueva aplicación para los teléfonos Pixel 9. Se trata del primer generador de imágenes que funciona con un modelo de difusión en el dispositivo que se ejecuta en Tensor G4 y el modelo de conversión de texto a imagen en la nube. Te permite dar vida rápidamente a tus ideas con indicaciones fáciles de usar, cambios de estilo, stickers personales y edición en el dispositivo. Es una herramienta increíblemente divertida para la creatividad diaria e incluso permite compartir las creaciones a través de mensajes con amigos y familiares.

.Nueva aplicación del clima

La nueva aplicación Pixel Weather utiliza IA para complementar los informes meteorológicos tradicionales, de modo que ahora se pueden obtener previsiones aún más precisas, como cuándo va a empezar a llover y cuándo va a dejar de llover. Gemini Nano también puede generar un informe meteorológico personalizado para que no tengas que desplazarte por un montón de números para hacerte una idea cómo está el tiempo.

Además, también se puede personalizar la aplicación en función de las necesidades: podés mover la información meteorológica más importante, como el índice UV o el índice de calidad del aire, para poder verla fácilmente sin tener que desplazarte por una app.

.Listas en Keep

Una nueva función te ayuda a crear listas en Google Keep. Gemini podrá ayudar a crear una lista para lo que necesites, ya sea la compra semanal para una familia de cuatro miembros o una lista de tareas para tu próximo viaje.

.Herramientas para fotos

Add Me utiliza realidad aumentada e inteligencia artificial para que el fotógrafo pueda estar presente en las instantáneas grupales. Magic Editor te permite reimaginar tus fotos mediante IA generativa, y Auto Frame ayuda a recomponer imágenes y enfocar mejor el sujeto.