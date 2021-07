Google Maps vs. Google Maps Go: cuáles son las diferencias entre las apps

¿A qué funciones renuncia la versión reducida, ideada para teléfonos de gama baja?

¿Sabías que Google Maps tiene una versión diseñada para celulares modestos?

Tal como contamos anteriormente , las aplicaciones en cuyo nombre aparece el término Lite son aquellas que resignan algunas funciones para correr con más soltura en dispositivos de gama baja y media. Muchas apps reconocidas tienen ediciones ligeras: LinkedIn, Facebook, Spotify y TikTok son algunos ejemplos.

En el universo de Google esas propuestas incluyen la palabra “Go”. YouTube, Gmail, Maps e incluso Android se despliegan, también, en versiones livianas. En esta ocasión haremos foco en la herramienta de mapas y en las diferencias entre la edición regular y aquella que, lanzada al ruedo en 2017, renuncia a algunos encantos para ser más accesible a equipos con especificaciones que no son de avanzada.

Google Maps vs. Google Maps Go

Igual que otras de su especie, Google Maps Go presenta una interfaz más sencilla, es más liviana y en tanto exige menos recursos. También como otras de su estirpe, para ofrecer tales beneficios debe recortar funciones y características presentes en la aplicación original.

A favor de la variante liviana, hay que decir que es casi idéntica en términos de diseño respecto a la edición regular, aunque en ella desaparecen accesos a funciones que en la regular están al pie de pantalla. Además no se indica la velocidad en la que se avanza, no hay integración con Google Assistant y no se pueden reportar incidentes o hacer ediciones. Hay más recortes en Maps Go: no hay vínculo con otras apps como Spotify o Telegram, por mencionar algunos ejemplos.

Amén de las diferencias señaladas, si tuviésemos que escoger el principal contraste entre Maps y Maps Go es que esta última carece de un modo de navegación integrado. Para activar esa función es necesario instalar una herramienta extra. En este punto también hay que notar que en la versión ligera no se pueden descargar mapas para usarlos offline, sustancial para los viajes largos o para circular en sitios sin conexión móvil.

La ventaja de Maps Go

En función de lo dicho hasta aquí, nadie escogería la variante liviana. Los candidatos aparecen al examinar las ventajas de esa aplicación. La principal: ocupa 2.3MB en el teléfono, además de los 22MB adicionales para el modo navegación. Eso marca una diferencia cercana a los 200MB respecto a Google Maps.

Dicho esto se comprende la lógica que aplica a todas las aplicaciones ligeras: son ideales para aquellos que tienen dispositivos modestos, con poco espacio de almacenamiento y escasa capacidad de procesamiento.